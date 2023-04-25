Евгений Щербаков: «Благодаря таким матчам дети будут приходить в секции и заниматься спортом».

В рамках рабочей поездки Ассоциации ЗАТО атомной промышленности в Озерске в спортивно-оздоровительном комплексе «Маяк-Арена» состоялся товарищеский хоккейный матч между командами Озерска и Снежинска. В составе команды «Маяк-Гранит» на лёд вышел олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов.

В рамках рабочей поездки Ассоциации ЗАТО атомной промышленности в Озерске в спортивно-оздоровительном комплексе «Маяк-Арена» состоялся товарищеский хоккейный матч между командами Озерска и Снежинска. В составе команды «Маяк-Гранит» на лёд вышел олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов.

25 апреля вместе с Вячеславом Фетисовым за озерскую команду играли легенды мирового хоккея, олимпийские чемпионы Алексей Касатонов и Валерий Каменский.

Важно отметить, что Депутат Госдумы, зампред Общественного совета Росатома Вячеслав Фетисов в первой половине дня в информационном центре градообразующего предприятия провёл круглый стол с участием глав закрытых городов системы Росатома, на котором обсуждалось развитие закрытых городов.

Во второй части визита он вышел на лёд, чтобы отдать дань уважения не менее легендарным нескольким поколениям работников ФГУП «ПО «Маяк» и своим спортивным болельщикам.

В этом году «Маяк» отмечает знаменательную дату – 75 лет со дня своего образования, перед началом матча Вячеслав Фетисов обратился к озерчанам, поздравил их с юбилеем градообразующего предприятия:

– Для меня огромная честь быть сегодня здесь, у вас в гостях, в городе, где был заложен баланс мироустройства, в котором мы сейчас живём. Большая радость для нас быть сегодня в этом замечательном спортивном комплексе и поздравить вас с 75-летием «Маяка», спасибо вам за приглашение.

Обращаясь к зрителям на трибунах, Вячеслав Фетисов отметил, что все наукограды сегодня заслуживают современной инфраструктуры, чтобы молодые специалисты приезжали жить и работать в исторические места, места силы и будущего нашей страны. Современный спортивный комплекс «Маяк-Арена» он назвал достойным примером развития инфраструктуры закрытого города. Вячеслав Фетисов поблагодарил своих друзей, партнёров по команде Алексея Касатонова и Валерия Каменского. Он подчеркнул, что спортивных регалий у них не меньше, чем у него самого, поэтому эта игра станет ещё одной важной страницей в спортивной истории Озерска.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков в этот день также надел хоккейную форму и поддержал родную команду:

– Уважаемые жители округа и гости, дорогие друзья, сегодня отличный спортивный праздник. Атомная отрасль в настоящее время активно развивается, у «Маяка» прекрасное будущее на столетие вперёд, в городе подрастает молодёжь. Я думаю, благодаря таким матчам много одарённых детей будут приходить в секции, заниматься спортом, и в будущем они будут работать во славу России!

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель профсоюзного комитета «ФГУП «ПО «Маяк» Максим Чубенко:

– Уважаемые гости, работники и ветераны производственного объединения «Маяк», жители Озерска, я от лица предприятия всех приветствую на нашей ледовой арене. Мы гордимся тем, что в этот весенний день легенды советского и российского хоккея вместе с жителями закрытых городов проведут этот матч. Этот год юбилейный для «Маяка», поэтому все мероприятия, мы посвящаем этой дате.

Максим Чубенко пожелал всем хорошей игры, здоровья и счастья.

Товарищеский матч в этот день закончился результативной ничьей, со счётом 7:7. В команде «Маяк-Гранит» отличились олимпийский чемпион Валерий Каменский и озерчанин Алексей Лучников, забившие в ворота гостей из Снежинка по три шайбы. Зрители с удовольствием наблюдали за игрой признанных мастеров. После финального свистка большая группа болельщиков подошла к хоккеистам, чтобы прямо на льду сфотографироваться с ними и взять автографы на память.

После матча Вячеслав Фетисов пообщался с журналистами и признался, что в этот день он душой и сердцем был в Озерске и с озерчанами:

– Я приехал в Озерск, чтобы выполнить своё обещание, которое я давал жителям вашего города. Сегодня получилось совместить приятное с полезным. Мы провели совещание с главами ЗАТО, погрузились в проблематику, у нас был продуктивные день.

Самое главное, что эта встреча нужна людям. Сегодня моя душа и сердце здесь в Озерске, с людьми, которые делают огромное дело для страны в это непростое время.

Я думал, мы выходим на лёд с любителями, а пришлось играть с хорошо обученными игроками. Ваш регион славится своей хоккейной школой. Да, ваши ребята знают, как играть в хоккей, нам пришлось побегать.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54483/