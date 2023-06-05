В Озерске прошёл муниципальный этап чемпионата по АТОМболу 5+ под названием «Энергия атома».

Чемпионат проводится для воспитанников дошкольных образовательных организаций городов-участников проекта «Школа Росатома». Среди озерских команд победу одержала команда «Сказка» детского сада №53.

Как рассказала заместитель начальника Управления образования администрации округа Оксана Втехина, в этом году коллектив детского сада №55 завоевал для Озерского городского округа право принимать на своей площадке в сентябре 2023 года масштабный финал Чемпионата. Следует отметить, что Чемпионат для дошкольников – это образовательное событие, насыщенное спортивной, коммуникативной, образовательной, творческой и культурной деятельностью.

С 1 июня в городах-участниках проекта «Школа Росатома»: Заречный Пензенской области, Зеленогорск, Курчатов, Лесной, Нововоронеж, Новоуральск, Озерск, Северск, Сосновый Бор, Трехгорный и Удомля пройдут отборочные этапы, в ходе которых будут выявлены по одной команде-победительнице, прошедшей в дистанционный этап. На дистанционном этапе определятся восемь команд, вышедших в финал. Лучшие команды из городов присутствия Росатома в сентябре 2023 года и будет встречать Озерский городской округ.

1 июня прошёл отборочный муниципальный этап и для двенадцати озерских команд. Муниципальный этап включал два больших мероприятия для дошкольников – тематическую образовательную игру и спортивное соревнование.

В ДТДиМ состоялось творческое образовательное событие для дошкольников, позволяющее детям проявить и реализовать собственные инициативы и замыслы. Командам было дано задание – построить атомную станцию, дающую энергию добра. Родители, которые участвовали в игре вместе с детьми, взаимодействовали с ними, выступая в роли консультантов, а педагоги – в роли экспертов, оценивая проекты детских команд.

В КСК «Лидер» прошёл Чемпионат по «АТОМболу 5+» – «Энергия атома», в ходе которого определилась команда-победитель, которая примет участие в финальном мероприятии в сентябре 2023 года.

Для озерских детей и педагогов «Энергия атома» стала позитивным событием, стимулом для того, чтобы освоить новые знания и навыки. Интересно, что АТОМбол продолжил традиции хорошо известного в советское время пионербола. Игра была адаптирована для дошколят и очень им понравилась.

Ольга Колганова, инструктор по физической культуре детского сада №51:

– В нашей команде шесть детей. В таком мероприятии мы участвуем первый раз. Когда нам поставили задачу – подготовить команду к этой игре, у меня были сомнения, а понравится ли она детям. Сначала освоили азы, но на второй день дети стали сами спрашивать о том, будем ли мы играть ещё. То есть детям очень понравилось. Я решила, что для старшего возраста я возьму прямо на вооружение для занятий на лето. У детей появляется командный дух, они друг за друга болеют, они друг другу подсказывают и поддерживают. Посмотрим, какой у нас будет результат сегодня.

Наталья Доронина, инструктор по физической культуре детского сада №58:

– Для детей это новая игра, заинтересовало нас то, что в игре два мяча. Возраст детей – 5-7 лет. Были сомнения, но попробовав, у нас даже получился небольшой отбор среди ребят. Они играют с большим удовольствием, у нас прямо конкуренция получилась за место в команде. Детям очень нравится, играем и на улице, и в зале. На тренировки они приходят каждый день. Всё здорово, сегодня на соревнования пришли с хорошим настроением.

Ирина Шибеко, заместитель заведующего детского сада №1:

– Это очень интересное муниципальное мероприятие, мы приняли в нём активное участие. Получился спортивный праздник. Это игра детства, мы когда-то играли, и наши дети тоже будут в неё играть. У нас дети старшей группы шести лет, наша команда называется «Победа» и мы к ней стремимся.

По итогам «Атомбола пять плюс»: 1 место – детский сад №53, 2 место – детский сад №15, 3 место – детский сад №51.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54838/