Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.06.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня среда, 07 июня 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: +13° С

• атмосферное давление 734 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 99 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Октябрьская 10 с 9 до окончания

Луначарского 15-4п с 9 до 14 часов

2 В сетях электро-снабжения:

Гайдара 11 с 9 до окончания

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Октябрьская 10, Дзержинского 32 с 9 до окончания

К Маркса 23-1,2п, 32 с 9 по 11п с 9 до 12 часов

Луначарского 15-4п, Луначарского 7-3п с 9 до 14 часов

К.Маркса 23-3,4п с 10 до 12 часов

К.Маркса 21-1,2п с 14 до 16 часов

Вниманию озерчан!

По данным Челябинского ЦГМС: сегодня, в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» проводит подготовку по специальности «Матрос-спасатель». По окончании выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации, возможно трудоустройство на пляжах округа.

Справки и запись по телефону: 2-66-10.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках ожидается понижение уровней воды.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 6-8 июня на большей части территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: 6-8 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Прогнозируется возникновение 8-12 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных. На территории области будут действовать 4 и 5 классы пожарной опасности.

На основании постановления правительства Челябинской области № 198-П от 28.03.2023 г.:

1. Установить с 1 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области, за исключением территорий муниципальных образований Челябинской области, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

2. Установить с 20 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территориях Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов Челябинской области.

Постановлением № 227-П от 11.04.2023 с 12 апреля на территории Челябинской области введен «Особый противопожарный режим».

За истекшие сутки на территории Челябинской области лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет.

За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 07 июня 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, ночью в горах местами сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, в первой половине ночи местами крупный. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с, ночью при грозах локально 20-25 м/с. Температура воздуха ночью плюс 11-16°, в горах до плюс 8°, днём плюс 16-21, на юге до плюс 26°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: Ночью 7 июня в горных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, в первой половине ночи местами крупный, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

7 июня в восточной половине Челябинской области местами сильная жара (+36° и выше).

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 180 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/54845/