Житель Озерска похитил из погреба пенсионерки 67 банок с соленьями.

В Озерске раскрыли кражу заготовок – местный житель вломился в погреб пенсионерки и вынес почти 70 банок с соленьями.

Похитителем зимних припасов оказался 33-летний местный житель. Мужчина вломился в погреб, из которого вынес 67 банок с соленьями и 35 кг овощей

Задержанный уже раскаялся в содеянном, признал вину и в ближайшее время обещал возместить ущерб. В его отношении возбуждено уголовное дело.

https://dostup1.ru/accident/Zhitel-Ozerska-pohitil-iz-pogreba-pensionerki-67-banok-s-solenyami_165589.html