Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 21.07.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня пятница, 21 июля 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: + 12° С

• атмосферное давление 732 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 90%

• ветер запад 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе 1 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Уральская 17,20,22, Кирова 19 с 9 до окончания

Гайдара 14-4п с 9 до 12 часов

2 В сетях электро-снабжения:

Герцена 8, Победа 55,57 с 9 до 16 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Гайдара 14-4п с 9 до 12 часов

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

112 является единым номером вызова служб экстренного реагирования:

пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, антитеррор

112 не является номером справочной службы или номером, по которому принимаются жалобы или обращения граждан. Если вы случайно набрали 112, не вешайте трубку, а скажите оператору, что звонок совершен по ошибке!

Уважаемые родители, проведите разъяснительную беседу с вашими детьми, что номер 112 следует набирать только в случае угрозы жизни или здоровью!

Уважаемые жители.

24 и 25 июля будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках ожидается понижение уровней воды.

Лесопожарная обстановка:

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано.

Действующих лесных пожаров нет.

За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 21 июля 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 10-15°, при прояснении до плюс 7°, днём плюс 21-26°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках области ожидается неустойчивый гидрологический режим.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 20-21 июля в юго-западных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 новых очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1 - 4 классы пожарной опасности.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 174 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/55209/