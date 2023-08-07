На 8 августа назначена отправка автобусов с детьми в загородные лагеря.

Сотрудники УМВД России по ЗАТО г.Озерск регулярно и на постоянной основе проводят встречи и лекции для работников разных организаций и предприятий, где более подробно разъясняют как следует поступать, чтобы не стать жертвами дистанционных преступлений. Подробнее