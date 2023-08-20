Озерские школы готовятся к 1 сентября.

В понедельник в ходе традиционного брифинга специалисты администрации рассказали представителям СМИ о подготовке к новому учебному году и отопительному сезону.

Первый заместитель главы округа Олег Ланге отметил, что к 1 сентября все образовательные организации готовы:

– Подготовка проходит в штатном режиме. Межведомственная городская комиссия проехала по всем образовательным организациям, они были к новому учебному году приняты. Рекомендации и замечания, которые были даны в ходе проверки, сейчас устраняются.

К 1 сентября все учреждения готовы, в настоящее время заключаются контракты на предоставление детям горячего питания. У нас по-прежнему действует программа бесплатного питания в начальной школе, также дети получают молоко.

Библиотеки учебной литературой укомплектованы.

В этом году порадовали проекты, которые были реализованы в рамках инициативного бюджетирования. В школе №35 посёлка Метлино, в частности, был завершён ремонт актового зала и кровли, в школе №33 были заменены оконные блоки.

Далее исполняющий обязанности директора ММПКХ Антон Буренков дал пояснения по поводу подготовки к новому отопительному периоду:

– Предприятие активно готовится к зимнему периоду. В июле, как вы знаете, было произведено отключение на магистральных сетях. После этого происходит опрессовка труб под повышенным давлением для того, чтобы вскрыть утечки, которые могут появиться зимой. Сейчас силами предприятия идёт устранение найденных неполадок, поэтому производится отключение водоснабжения. В некоторых случаях мы полностью отключаем обе магистрали, но иногда включаем воду либо по обратке, либо по прямой, чтобы у жителей в домах вода была. В этом, конечно, существуют определённые неудобства, тем не менее, лучше качественно подготовиться к зиме сейчас. Зимой ремонт проходит в более критичных условиях, это будет связано уже с подачей теплоносителя.

Представитель ММПКХ попросил жителей округа отнестись к отключениям с пониманием, поскольку все делается для того, чтобы максимально подготовиться к зиме.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55476/