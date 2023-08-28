В Троицке снимают сериал «Плевако» с Сергеем Безруковым.

Кинокомпания «РОК» заканчивает съемки десятисерийного сериала «Плевако» в Троицке Челябинской области. Группа приехала в город на два дня, чтобы снять главного героя в родном городе столетней давности.

Оказалось, что исторический центр Троицка — например, улицу Климова — легко состарить на сто лет и превратить в съемочную площадку при помощи соломы.

Телега с брикетами соломы стоит на углу. Улица Климова перекрыта машиной ГАИ. Идет мелкий дождь, съемочная группа в цветных дождевиках. Места съемок угадываются просто: там, где асфальт покрыт соломой, снимают кино. Солому перемешивают с грязью, возможно, с конским навозом, льют воду, чтобы создать лужи.

Удивительно, но нет толпы зевак. Троичане очень чинно сгруппировались человек по двадцать с каждой стороны площадки. Люди из съемочной группы спокойно просят стоять «вот тут». Народ снимает на телефоны, но никто не бежит фотографироваться с Сергеем Безруковым.

Сергей Безруков, в рыжем кожаном мундире и с тросточкой, терпеливо ждет команды режиссера. Ждать — это основное занятие для всех занятых в кино.

«Ребята, у нас какая-то бутылка торчит на балконе второго этажа», — говорит режиссер Анна Матисон. В брутальных резиновых сапогах и веселой желтой шапочке она успевает ухватить все мелочи. Кто-то бежит на второй этаж убирать современную пластиковую бутылку.

«Готов снег? Илья? Всем тишина на площадке! На исходную. Выключаем звук мобильных телефонов! (Это зрителям.) Пишем живой звук. Так, стоп! У нас люди отражаются в стекле, отойдите на два шага вправо», — это командует ассистент режиссера.

Подгоняют снегодув — пластиковый ящик с длинным толстым шлангом, как у гигантского пылесоса. Из него сыпятся маленькие белые как будто снежинки. Снимают проход главного героя от пролетки ко входу в здание. Он длится секунды три, максимум четыре.

В сторонке ждет массовка: дамы в длинных платьях с рюшами и с зонтиками в руках и кавалеры в отутюженных сюртуках. Это жители Троицка, которые накануне прошли кастинг у ассистентов по актерам, их уже нарядили, причесали и загримировали. Теперь нужно ждать, когда наступит лето. То есть когда будут снимать на том же месте, только без снега и с зелеными деревьями.

Этот ямщик, управляющий пролеткой, просто находка. Он вместе с белой лошадью и настоящей повозкой «переехал» в сериал с Сергеем Безруковым из короткометражного художественного фильма «Плевако. Адвокат страстей человеческих», снятого местным объединением независимых кинематографистов «Кино по-троицки». Реквизиторы утвердили эту группу целиком, настолько все тут аутентично.

На съемочную площадку прибегает с лаем собака. Она определенно недоумевает, откуда на спокойной улице столько лошадей, людей, проводов и почему с ней не согласовали съемку. Ребята из группы пытаются хлопками отогнать барбоса, но нет. «Друзья, у кого-нибудь есть сосиски?» — обращается ко всем режиссер Анна Матисон.

Находят сосиски, собаку уводят. Дым, снег, внимание, мотор, Сергей Безруков спрыгивает с пролетки, снимает пальто и быстрым шагом идет в контору. «Будет еще дубль», — говорит режиссер. Собака к тому времени уже съела сосиски и возвращается за добавкой.

Наступает лето. Разматывают мешковину на деревьях, смахивают снег с балконных перил, переодевается главный герой, готовятся к съемкам сразу две повозки: одна попроще, другая побогаче, с тем киношным кучером. Двух дам из массовки сажают в запряженную повозку, те с видимой радостью вздыхают: долго пришлось стоять на ногах.

Всех расставляют на исходные. Лошади должны идти навстречу друг другу, молодой человек беседовать с девушкой у скамейки, три дамы прогуливаться, подбирая подолы (у них на ногах изумительные шнурованные кожаные сапожки по тогдашней моде!), а адвокат Плевако пересекает весь этот поток и направляется опять в контору.

«Так, стоп! У нас лето, мне не нужны мужчины в пальто, только во фраках. У нас наступило лето, а вы по-прежнему в зимнем шушуне, раздевайтесь!» — эта реплика обращена к ямщику. Растоптанные чуни на ногах остаются, это всесезонки.

«Молодой человек, не надо размахивать саквояжем. Сразу видно, что он пустой. Мы же не машем так, когда разговариваем, правда? Поставьте его на скамейку, да и все», — объясняет режиссер задачу актеру массовки.

Позже, на пресс-конференции, Сергей Безруков особо подчеркнет, что режиссер Анна Матисон создает в кадре живую картинку, где есть и первый, и второй, и третий план: можно смотреть и на главного героя, и на любого персонажа в кадре, жизнь происходит всюду, это и есть правда.

Зрители между собой обсуждают, что да, в фильмах сразу заметно, когда герой несет как бы тяжелый чемодан, а он болтается. Тут подходят цыгане. Интересуются, что тут происходит и почему их не снимают: вот они готовы, сразу в костюмах. Сергея Безрукова узнают не сразу: непросто выделить актера из толпы людей с микрофонами, дымомашиной, рациями, камерами, пультами, распечатками, чемоданчиками…

За неполные три часа, что мы провели на съемочной площадке, сняли три эпизода, каждый по несколько секунд. Мы попытались умножить количество секунд экранного времени на продолжительность серии (минут 50), потом на количество серий (10) и вычислить количество съемочных дней, но ничего не получилось.

На пресс-конференции Сергей Безруков рассказал, что все это время в Троицке снимали старую купеческую Москву. Ведь адвокат Федор Плевако практиковал в столице, в уездном Троицке он только родился.

«Можно, конечно, построить Москву в павильоне, но это совершенно не то, ее снимали-переснимали. Снимать уездный город в Москве довольно сложно, много современных деталей, которые мешают. У вас в Троицке удивительно в хорошей сохранности старые дома, атмосфера настоящего купеческого города, каким была Москва. Как можно было упустить такую возможность и не приехать на родину нашего главного героя? Это счастье — снимать у вас в старом центре, в любое время года. Я буду всем рассказывать, что в городе Троицке можно снимать старую Москву. Нужно только все дома восстановить»,

— прокомментировал выбор площадки Сергей Безруков.

Актер высказал особое беспокойство о судьбе исторического Пассажа Яушевых, который является памятником архитектуры XIX века.

«Мне показали дом, где родился Плевако. Это потрясающе, он цел. Я подумал, что здесь обязательно должен быть его музей. Умоляю, сделайте, сохраните, господа-товарищи! Пусть будет мемориальная доска. Ведь тут историческое место. Вот он, путь к реке, куда, по легенде, мать пошла с ним топиться, хлебнув горя: ведь Федор был незаконнорожденным сыном. Сложная судьба с самого детства у моего героя»,

— отметил актер.

Однако одна из сцен с главным героем сериала будет иметь самое прямое отношение к Троицку. Это финал десятой серии. В Свято-Троицком соборе адвоката награждают как почетного гражданина города и вручают альбом с видами Урала. В кадре будет тот самый собор и тот самый, подлинный фотоальбом 1903 года, который когда-то вручали здесь Федору Плевако.

Отдельная линия в сериале — любовь к Марии Демидовой, супруге знаменитого промышленника, которая умоляла адвоката устроить ей развод. По тем временам такой акт гражданского состояния был недостижим, даже такая звезда русской адвокатуры, как Плевако, не могла погнуть суровые устои. Но эти двое полюбили друг друга и жили невенчанными, не имея права вместе появляться в свете, родили троих детей, но обвенчаться смогли только после смерти Демидова.

Сергей Безруков заметил, что его героя зовут не Федор Плевако, а Николай Федорович Плевако.

«Это не в чистом виде байопик, а некая фантазия с элементами правды. Она даст возможность людям, которые ничего не знали о Федоре Плевако, поинтересоваться этим человеком. Его речи можно сравнить с текстами Льва Толстого: это потрясающий художественный русский язык. Плюс актерское мастерство, остроумие, мощная энергия! Плевако называли Пушкиным юриспруденции. Присяжные слушали его и таяли. Его образ окутан легендами и анекдотами. Все мои друзья-адвокаты и сам Генри Маркович Резник говорят, что для них Плевако — бог. Вот такой у вас великий земляк, и мы очень хотим, чтобы его полюбил зритель»,

— рассказал Сергей Безруков.

Производством сериала занимается киностудия «РОК» при поддержке Института развития интернета, телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Premier. Продюсерами проекта выступают народный артист РФ и художественный руководитель киностудии «РОК» Алексей Учитель и генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Южный Урал стал уникальной кинематографической локацией. В съемках принимали участие кинолюбители из Троицка («Кино по-троицки»), свой вклад в организацию съемочного процесса внесла и Ассоциация производителей кино и анимации Южного Урала: ребята помогали в поисках локаций, реквизита, героев массовки и параллельно набирались опыта работы в серьезном кино.

Фото: Марат Муллыев, ИА «Первое областное»

https://www.1obl.ru/news/kultura/v-troitske-snimayut-serial-plevako-s-sergeem-bezrukovym/