Озерск творческий. Открытие 76 сезона в театре «Наш дом».

Депутат по избирательному округу №7 Валентина Сылько вместе с заместителем директора МУ «Соцсфера» Николаем Рыжовым выехала во двор дома №78 по пр. Ленина, где в настоящее время уже срезан старый асфальт. Подробнее
В этом году в нём приняли участие более тысячи человек. В детском парке были представлены площадки корпоративного, событийного, школьного волонтёрства, а также «Волонтёров Победы», «Добровольцев творчества», Фонда «Защитники Отечества». Приехали гости из Заречного, Снежинска, Екатеринбурга. Подробнее
17 сентября, во Всероссийский день бега, состоялось сразу два спортивных события – «Кросс нации» и «Забег атомных городов», которые собрали в парке культуры и отдыха более 750 любителей бега и спортивного образа жизни. Подробнее
Новый сезон музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» 2023/2024 будет открыт в Озерске 20 сентября. На сцене акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 в исполнении блистательных музыкантов, заслуженного артиста России Александра Тростянского (скрипка) и лауреата международных конкурсов Евгения Нефедова (фортепиано), прозвучат шедевры русской симфонический классики. Подробнее
Проект, приуроченный к Дню работников атомной промышленности, был осуществлён в рамках программы «Территория культуры «Росатома» при поддержке ПО «Маяк» и администрации Озерского городского округа. Подробнее
16 сентября в театре "Наш дом" открылся 76 театральный сезон. Первым озерчане увидели масштабный спектакль по пьесе М. Горького "Зыковы" режиссера Е. Калужских из Челябинска. Театр порадовал премьерой и своих маленьких зрителей. В малом зале малыши увидели постановку "Следы на снегу".