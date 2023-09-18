Озерск творческий. Открытие 76 сезона в театре «Наш дом».

В этом году в нём приняли участие более тысячи человек. В детском парке были представлены площадки корпоративного, событийного, школьного волонтёрства, а также «Волонтёров Победы», «Добровольцев творчества», Фонда «Защитники Отечества». Приехали гости из Заречного, Снежинска, Екатеринбурга. Подробнее