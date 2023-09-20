Жительница Озерска, пытаясь спасти свои денежные средства, лишилась 300 тысяч рублей.

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 47-летняя жительница Озерска. Как рассказала потерпевшая полицейским, сначала ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей кредитной организации, которая сообщила, что некий гражданин подал заявку на кредит от ее имени.

Далее потерпевшей уже позвонили якобы из правоохранительного ведомства и сообщили, что ей необходимо обезопась денежные средства, которые находятся на ее счету.

В ходе разговоров женщину убедили перевести часть денежных средств со своего счета на свою карту, с помощью приложения удаленного доступа. Скачав приложение, потерпевшая следовала указаниям злоумышленника, но как только необходимо было ввести код, женщина отказалась. Тогда мужчина сказал, что ничем не сможет помочь, но она сама может перевести часть денежных средств со своего счета на карту. Так она и сделала, но увидев, как на ее карту поступили денежные средства, она заметила, что они затем были списаны: сначала 150 тысяч рублей, затем еще 150 тысяч рублей. Поняв, что злоумышленники получили доступ к ее карте, она решила обратиться в полицию. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктами «в,г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила:

- не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в

ходе телефонных разговоров;

- если вам звонят люди и представляются сотрудниками кредитных организации или правоохранительных органов – перезванивайте по официальным номерам.