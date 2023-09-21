День осеннего равноденствия – поворот на астрономическую осень.

Сегодня, 23 сентября, в северном полушарии Земли наступил день осеннего равноденствия –ночи станут длиннее, чем дни, знаменуя наступление астрономической осени и скорый приход зимы.

Осеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из Северного полушария небесной сферы в Южное. Равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. Вблизи равноденствия продолжительность дня в средних широтах примерно равна продолжительности ночи.

После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада. Продолжительность дня и ночи в равноденствие на всей планете практически одинаковая, но день все-таки длится чуть дольше 12 часов и происходит это из-за рефракции – преломления солнечных лучей в атмосфере Земли.

В день равноденствия Солнце одинаково освещает и Северное и Южное полушарие, то есть линия терминатора проходит через полюса Земли, точно по меридианам. Период осеннего равноденствия в природе связан со сбором зерен и семян, которые пройдя суровую зиму, вновь возродятся весной. Поэтому праздники, близкие к осеннему равноденствию, у разных народов всегда связывались со сбором урожая, подведением итогов и подготовкой к зиме.

https://dostup1.ru/society/Den-osennego-ravnodenstviya--povorot-na-astronomicheskuyu-osen_168203.html