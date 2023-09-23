Компьютер назвал самые подходящие имена для новорожденных Челябинской области.

В России заработал генератор детских имен. Если у будущих родителей иссякла фантазия, они могут ввести желаемые параметры, а искусственный интеллект подберет подходящие варианты. По мнению машинного разума, в Челябинской области мальчикам подходит имя Темир, а девочкам — Сора.

Сервис по подбору имен открылся на сайте единого реестра ЗАГС. В настоящее время база включает 5000 имен для мальчиков и девочек. Для сужения поиска пользователи могут выбрать пол ребенка, которому требуется имя, а также его отчество и регион рождения. Кроме того, можно указать первую букву имени, его длину и степень его популярности.

Корреспонденту ИА «Первое областное» генератор выдал следующие имена для гипотетического мальчика, который должен появиться на свет в Челябинской области: Темир, Бектур, Андрианик, Гавриил и внезапно Александр. Подборка женских имен следующая: Сора, Сана, Корнелия, Зулайха и Николетта.

Ранее самыми популярными именами для новорожденных на Южном Урале по итогам августа среди девочек были София, Виктория и Ева, а среди мальчиков — Александр, Михаил и Лев. Реже всего детей называли именами Роберт и Лия.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kompyuter-nazval-samye-podkhodyashchie-imena-dlya-novorozhdennykh-chelyabinskoy-oblasti/