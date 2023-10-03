Лучшие озерские педагоги и воспитатели отмечены ведомственными наградами.

За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской федерации» присвоено:

Ефимовой Елене Витальевне, директору школы №30

Стаж работы Елены Витальевны – 38 лет, она современный руководитель, которого характеризуют высокий профессионализм, креативность, толерантность. Её особая черта – обострённое чувство нового. Самые передовые педагогические находки, методические инновации находят отражение в практике работы школы. Елена Витальевна стала инициатором и духовным наставником учебно-познавательного проекта «Ночь в школе», который реализуется в рамках профориентационного общешкольного проекта «Фестиваль профессий» уже пятый год.

Лутовининой Оксане Николаевне, учителю географии школы №38

Оксана Николаевна – высоко профессиональный, творческий, грамотный педагог, успешно решающий задачи обучения и воспитания.

Она является неоднократным победителем Всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Её обучающиеся добиваются хороших результатов в интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах различного уровня. Ребята становились победителями и призерами: муниципального краеведческого конкурса «Урал – моя Родина», Всероссийского конкурса, проводимого на базе образовательного портала «Золотой век», посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Всероссийского творческого конкурса «Горизонты педагогики» в различных номинациях.

Швецовой Ирине Витальевне, заместителю директора лицея №39

Ирина Витальевна имеет стаж работы в сфере образования – 27 лет, из них 15 лет – в лицее №39 заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а также учителем русского языка и литературы.

Под руководством Ирины Витальевны педагогический коллектив лицея достигает высоких результатов и сохраняет высокие позиции в рейтинге лучших школ России. Она была депутатом городского Совета народных депутатов, работала в комиссии по образованию и молодежной политике, возглавляла Совет молодых учителей.

Её заслуги признаны педагогическим сообществом не только на уровне Челябинской области, но и Российской Федерации: Ирина Витальевна с 2008 года является Ветераном атомной промышленности, с 2018 года – Ветераном труда, награждена Почетными грамотами Министерств образования и науки Челябинской области и Российской Федерации.

Горловой Ольге Александровне, учителю истории и обществознания школы №33

Общий стаж педагогической деятельности Ольги Александровны более 23 лет. 18 лет она является руководителем музея школы № 33 «Память сердца», транслируя опыт музейной педагогики на муниципальном и региональном уровнях. Включена в перечень краеведов Южного Урала. Более 20 лет является руководителем школьного научно-исследовательского общества. Победитель муниципального смотра кабинетов истории. Осуществляет многолетнюю методическую деятельность по распространению опыта патриотического воспитания обучающихся. Награждена Почетными грамотами Министерств образования и науки Челябинской области и Российской Федерации.

За многолетний и плодотворный труд в образовательных организациях нагрудным знаком «За верность профессии» награждены:

Васильева Светлана Ивановна, директор школы №38

Светлана Ивановна – человек, преданный педагогической профессии на протяжении 45 лет. За эти годы она ни разу не сменила адрес школы: работала учителем и вот уже 33 года - бессменный руководитель школы №38. Светлана Ивановна сумела создать и сохранить стабильный, профессиональный, творческий педагогический коллектив единомышленников, понимающих задачи современного дня.

Под её руководством школа стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, лауреатом конкурса «100 лучших школ России», получила статус региональной инновационной площадками по реализации образовательного проекта развития естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в Челябинской области. В 2022 году школа награждена Дипломом «Лучшая школа Озерска» по итогам народного рейтинга «Лучшая школа Челябинской области».

Нагибина Инна Викторовна, воспитатель детского сад компенсирующего вида №43

Инна Викторовна работает воспитателем 40 лет, из них более 20 лет – с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Регулярно пропагандирует свой опыт в городском педагогическом сообществе. Является членом авторской группы по разработке парциальной программы «Мальчики и девочки» (издательство ТЦ «Сфера», М., 2006 г.) и активным наставником для молодых педагогов. Была лауреатом муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года».

Лемберг Светлана Николаевна, учитель английского языка школы №33

Стаж работы Светланы Николаевны более 27 лет. Её ученики являются активными участниками олимпиад разного уровня и показывают высокий уровень знаний и умений. Светлана Николаевна имеет ряд публикаций в печатных периодических изданиях.

Педагог оказывает практическую помощь молодым специалистам. Кроме учебной деятельности Светлана Николаевна является классным руководителем и уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения. Награждена Почетными грамотами Министерств образования и науки Челябинской области и Российской Федерации.

За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, создание благоприятных условий для всестороннего развития личности Лемберг Светлана Николаевна отмечена также премией Законодательного Собрания Челябинской области.

За высокие достижения в профессиональной деятельности премией губернатора Челябинской области награждена:

Горлова Наталья Сергеевна, заместитель заведующего детского сада №55

Стаж работы Натальи Сергеевны – 31 год. Она принимала участие в городском координационном Совете по речевому развитию детей, является членом городской творческой группы по разработке диагностического инструментария, членом жюри муниципального конкурса «Педагог года», координатором и экспертом мониторинга качества дошкольного образования.

Наталья Сергеевна подготовила призеров и победителей муниципального конкурса «Педагог-года» в номинации «Педагогический дебют», участвовала в организации и проведении конкурсных мероприятий «Школы Росатома».

Информация и фото Управления образования администрации округа.