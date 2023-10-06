В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

«Ночью 9 октября на территории Челябинской области ожидаются дожди, в горах – с мокрым снегом, на крайнем западе – до сильных, порывы ветра до 17-22 метров в секунду», – предупреждает ЕДДС-112.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, обрывы линий электропередачи.

Ночью 9 октября в регионе плюс 3-8. Днем в понедельник сохранится облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, плюс 7-12. Ветер юго-западный 7-12 м/с, локально порывы до 17-22 м/с.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie_168810.html