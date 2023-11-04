В Озерске царила праздничная атмосфера.

Дворец культуры «Маяк» 4 ноября представил жителям Озерска творческий проект под названием «Сарафан». Символ народного костюма, народной культуры, народных традиций объединил творческие коллективы и зрителей, всех, кому дорога наша история.

Ведущие вечера напомнили зрителям, что День народного единства отмечается в нашей стране с 2005 года: «Этот относительно молодой праздник прочно вошел в нашу жизнь как символ взаимопонимания, милосердия, патриотического настроя на созидательные дела во благо Отечества».

Придуманный несколько лет назад режиссером Ириной Санниковой в этом году проект значительно расширил свою творческую составляющую.

Гостей дворца культуры пригласили принять участие в тематических мастер-классах. Юные и взрослые озерчане под руководством сотрудников Культурно-досугового центра и волонтеров культуры с энтузиазмом изготавливали значки и календари, мастерили русские кокошники и расписывали матрешки.

Малый зал в этот вечер стал «Караоке-территорией», на которой прошла акция «Народный микрофон». Гости с удовольствием пели, сольно и хором, свои любимые песни, что создавало атмосферу веселого и доброго праздника.

А затем все гости расположились в большом зале, на сцене которого выступили ведущие творческие коллективы МБУ «КДЦ». Тепло приняли зрители выступления ансамбля татарской и башкирской песни «Ляйсан», ансамбля песни «Аюшка», хора русской песни, ансамблей народного танца «Зарево», «Купава», «Родничок и «Сорока», ансамбля эстрадной песни «Шоу- класс», солистов театра эстрадной песни Евгения Задои, Екатерины Пономаренко и солистки хора «Гармония» Марии Васильевой. Непривычно было увидеть ансамбль бального танца «Золушка» и хореографическую студию «Вдохновение» в народных костюмах. Но и артисты, и зрители пришли к мнению, что сарафан, исторический костюм русского народа, как и все необъятное пространство народного творчества, везде уместен, он объединяет и всегда актуален.

Информация и фото Культурно-досугового центра.