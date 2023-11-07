Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибудет в Челябинск 18 декабря.

По информации ОАО «РЖД», состав отправится в новогоднее путешествие через всю Россию 11 ноября и вернется 13 января. За это время он сделает остановки с праздничной программой более чем в 80 городах.

В составе передвижной резиденции приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.

Впервые в большое железнодорожное путешествие по стране российский Дед Мороз из Великого Устюга отправился в 2021 году. А в следующем сезоне, с 22 октября 2022 года по 14 января 2023-го, он провел в дороге 85 дней.

В ноябре 2023 года начинается третье железнодорожное путешествие Деда Мороза – он проедет от Великого Устюга по Байкало-Амурской магистрали, заглянет в Тынду и вернется обратно.

https://dostup1.ru/society/Poezd-Deda-Moroza-iz-Velikogo-Ustyuga-pribudet-v-Chelyabinsk-18-dekabrya_170025.html