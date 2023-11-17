ЕГЭ по литературе: как сдать на 100 баллов – советы одного из авторов заданий.

ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. «Откроют основной период ЕГЭ 23 мая экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней – 31 мая. С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых», – комментируют в Рособрнадзоре.

На онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ по литературе руководитель комиссии по разработке КИМ (контрольно-измерительного материала) Сергей Зинин рассказал об экзамене и ответил на вопросы участников.

1. В задании на сопоставление временной период будет такой же, как в демоверсии? Или будут другие рамки?

- В демоверсии представлены произведения первой половины XIX века, но на экзамене могут быть любые временные рамки.

2. Можно ли сокращать названия произведений? Например, «Песня про купца Калашникова»?

- Можно, это не будет фактической ошибкой.

3. В кодификаторе много зарубежных писателей. В каких заданиях может быть опора на зарубежную литературу?

- Действительно, в перечне их много, но это не значит, что все они должны быть привлечены. Можно использовать эти и другие произведения по своему усмотрению, если они сочетаются с заданием.

4. Будут ли задания по романам «Что делать», «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь»?

- В этом году нет: эти произведения уже вошли в стандарт, но пока не вошли в практику преподавания.

5. Требуется ли введение и заключение в заданиях с развернутым ответом 4, 5, 9 и 10?

- Эти задания подразумевают прямой ответ на вопрос и требуют короткого ответа, поэтому необязательно, лучше не тратить на это время. Вступление и заключение нужны только в сочинении (11 задание).

6. Достаточно ли при сопоставлении в заданиях 5 и 10 указать только сходства или только различия?

- На ваше усмотрение, главное – пишите аргументированно.

7. Каков принцип комплектации тем в сочинении (часть 2)?

- Не будет жесткого «рассаживания» по определенным эпохам. Обязательно будет поэзия, эпические, драматические произведения, возможно, также лиро-эпические, общая тема (задается общая тематика и надо выбрать произведения трех предложенных авторов) и тема, связанная с другим видом искусства.

8. Можно ли в качестве аргумента в сочинении использовать литературу японскую, китайскую, корейскую? Можно ли брать примеры из сценариев, пьес и текстов современных песен?

- Да, если формулировка задания не содержит соответствующих ограничений.

В понедельник, 20 ноября, будут опубликованы рекомендации по подготовке к ЕГЭ по русскому языку.

https://dostup1.ru/society/EGEpoliterature-kak-sdat-na-100-ballov--sovety-odnogo-iz-avtorov-zadaniy_170461.html