19-ое ноября — Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Ежегодно в мире на дорогах погибают около 1,3 миллиона человек (гибнет один человек каждые 24 секунды) и до 50 миллионов получают травмы. Для людей в возрасте 5-29 лет дорожно-транспортные происшествия – основная угроза для жизни. Каждая четвертая смерть в мире приходится на пешеходов и велосипедистов.

За 10 месяцев 2023 года на дорогах России произошло 110 008 дорожно-транспортных происшествий. В которых погибло 11 846 и было ранено 137 766 человек

Помните, находясь на дороге в роли водителя или пешехода, необходимо, прежде всего проявлять заботу о безопасности дорожного движения и не подвергать риску ни себя, ни других его участников. Безопасность на дороге зависит от каждого из нас!