Около 3 млрд получит Челябинская область из бюджета России в 2017 году

Стали известны суммы федеральных средств, которые будут дополнительно направлены на благоустройство в Челябинской области в 2017 году, – регион получит порядка 3 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу депутата ГД РФ Владимира Бурматова.

«Так, по итогам сегодняшних парламентских слушаний по благоустройству дворов в муниципалитетах на эти цели запланировано выделить 20 млрд рублей допфинансирования, из них более 813 млн получит Челябинская область. На эти деньги будут установлены новые игровые и спортивные комплексы, благоустроена внутридворовая территория, установлены скамейки», – комментирует депутат.

Кроме того, более 38 млн рублей будет направлено Челябинской области на ремонт домов культуры в селах и небольших городах. С учетом софинасирования из областного бюджета учреждения культуры смогут провести работы по ремонту и реконструкции, на которые раньше не хватало средств. Всего по России на эти нужды запланировано потратить 1,4 млрд рублей.

Еще 20 млн рублей регион получит на строительство пришкольных спортивных площадок в муниципалитетах; 1,5 млрд депутаты намерены направить на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в небольших городах – получателей определит творческий конкурс.

Также в скором времени среди регионов будут распределены 500 млн рублей, которые запланированы депутатами в бюджете на благоустройство парков и мест отдыха в малых городах; 25 млрд рублей депутаты предусмотрели на строительство новых школ. Челябинская область уже является участником этой программы, в регионе ведется строительство и проектирование новых образовательных учреждений, и в ближайшее время, станет известно, сколько денег получит регион на эти цели в 2017 году.

http://dostup1.ru