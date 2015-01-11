В Челябинске пройдет предновогоднее представление для детей и подростков социального приюта

В понедельник, 19 декабря, в ТРК «Гагарин-Парк» состоится праздничное предновогоднее представление для детей и подростков социального приюта «Возрождение», сообщает общественное движение «За возрождение Урала». Над социальным приютом уже давно и плодотворно шефствует областное общественное движение «За возрождение Урала». Участников ждёт увлекательное путешествие в мир таинственных наук и приключений. Детям предстоит посетить три города: научный город покорит загадками. Здесь все участники смогут заглянуть в будущее, пройдут проверку на детекторе лжи, нарисуют картину песком, посмеются над собой в огромной комнате смеха, сыграют в гигантские шахматы, попытаются разгадать тайну шифрования рукописей Леонардо да Винчи, а также увидят принцип и устройство американских горок. Зеркальный город-лабиринт удивит зеркальными островами и переулками. Таинственный город играющих лазеров увлечёт участников лазерным шоу и позволит прикоснуться к нереальности и очутится там, где скрываются тайны и чудеса. Также для всех гостей увлекательного путешествия состоится концерт: выступление юных звездочек из детской школы искусств № 12 под руководством Игоря Пруцких. Кроме того, для детей выступит известный челябинский писатель и владелец частной картинной галереи Николай Перевозчиков, который в завершении своего выступления подарит каждому воспитаннику детскую книгу.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proydet-prednovogodnee-predstavlenie-dlya-detey-i-podrostkov-socialnogo-36215