К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ всем природопользователям до 01 января 2017 года необходимо подать заявки о постановке на учет существующих объектов негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно статье 69.2 Закона № 7-ФЗ постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется на основании заявки о постановке на государственный учет (далее – Заявка).

Форма Заявки утверждена приказом Минприроды России от 23.12.2015 № 554 (в ред. приказа Минприроды России от 27.09.2016 № 499).

При подготовке Заявки юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями учитываются критерии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации и от 28.09.2015 № 1029.

В соответствии с п.36 Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572, электронное средство формирования заявки о постановке объекта НВОС на учет в электронном виде и методические рекомендации по ее заполнению опубликованы Росприроднадзором на своем официальном сайте в сети «Интернет» (www.rpn.gov.ru).

Подача заявки на регистрацию объекта НВОС осуществляется с помощью бесплатного средства подготовки отчетности («Модуль природопользователя»), размещенного на официальном сайте Росприроднадзора по адресу http://rpn.gov.ru/otchetnost, либо с помощью в сети Интернет «Личного кабинета» природопользователя по адресу https://lk.fsrpn.ru.

Дополнительную информацию можно получить в отделе охраны окружающей среды по тел. 2-35-27.