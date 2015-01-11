Общественный совет по вопросам местного самоуправления и социального партнёрства провёл отчётно-выборное собрание

Докладчиком выступил Председатель Общественного совета и Антитеррористической комиссии при нём - Целищев Андрей Юрьевич.

Общественному совету был представлен отчет о проделанной за 2016 год работе, а также планы на 2017 год.

За 2016 год силами Общественного совета, энтузиастов и волонтёров проведено более двухсот мероприятий, направленных на ознакомление жителей и гостей Челябинской области с мерами профилактики и предупреждения возможных террористических актов – в торговых комплексах, кинотеатрах, на рынках, в религиозных организациях, в учебных и медицинских учреждениях, объектах индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе в ТРК «Куба», ТРК «Горки», ТРК «Фокус», РК «Мегаполис», Молодёжном театре, Драматическом театре, Камерном театре. Проведено 10 информационных пикетов в разных районах города, на которых распространялись памятки по профилактике и предупреждению террористических актов, о правилах поведения при угрозе террористического акта с указанием признаков наличия взрывных веществ, и рекомендации, какие действия необходимо совершить при обнаружении подозрительных предметов, с указанием телефонов экстренных служб.

Открытым голосованием, утверждён обновлённый состав Общественного совета и Антитеррористической комиссии при нём.

В состав вошли депутаты, общественные деятели, руководители учебных учреждений, представители спорта, педагоги и юристы.

В 2017 году Общественный совет продолжит разъяснительную и профилактическую работу , направленную на распространение позитивного опыта в вопросах создания безопасной и комфортной среды в местах массового пребывания людей.

Общественный совет по вопросам местного самоуправления и социального партнёрства , приглашает к сотрудничеству на добровольной основе неравнодушных граждан, энтузиастов, волонтеров и патриотов.

Обращаться по телефону: 8 (351) 219-99-39

Общественный совет по вопросам местного самоуправления и социальному партнерству