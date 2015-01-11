В Челябинске состоялся областной бал чемпионов-параспортсменов

Озерчане Светлана Лебедева и Роман Вирфель оказались в той сотне счастливчиков, которым выпала честь посетить бал чемпионов - 2016.

Традиционный бал чемпионов – это подведение итогов уходящего года среди спортсменов с подражением ОДА слуха и зрения. Чествование приурочено ко Международному дню инвалидов, которое принято отмечать 12 декабря.

- Этот год прошел неоднозначно: с одной стороны я повторил худший результат на чемпионате России среди опорников, но с другой – удалось впервые выиграть чемпионат области, – комментирует Роман Вирфель. - Само мероприятие прошло интересно, в южноуральскую столицу съехались более сотни параспортменов со всей области, и как следствие, завел много новых знакомств. В планах 2017-го года Чемпионат России по шахматам, так что расслабляться некогда.

Из рук председателя регионального отделения «Паралимпийский комитет России» в Челябинской области Анатолия Халабова, председателя Челябинской областной общественной организации инвалидов Елены Куртеевой озерчанам вручили памятные подарки и грамоты областного реабилитационного центра «Импульс».

«Адаптивный спорт при поддержке губернатора Челябинской области развивается в регионе. Упорные тренировки и колоссальное желания параспортсменов добиваться высоких результатов, преодолевать себя и двигаться только вперед дают свои результаты: многие из сегодняшних участников мероприятия завоевывают победы и на всероссийском, и на международном уровне. Уверена, что и это еще не предел их способностей», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Антон Шалимов

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