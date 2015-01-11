В Челябинске пройдет фотовыставка «О жизни с любовью»

В среду, 21 декабря, в Государственном историческом музее Южного Урала откроется первая авторская выставка молодого фотографа Юлии Боровиковой «О жизни с любовью», сообщает пресс-служба музея. Юлия Боровикова – член Союза фотохудожников России, Союза журналистов России и Челябинского фотоклуба, фотокорреспондент газеты «МК-Урал». Талантливая и энергичная девушка из поселка Рощино всего за несколько лет достигла больших высот в искусстве художественной и документальной фотосъемки. «Эта выставка мой первый большой творческий отчёт, – говорит Юлия Боровикова. – Мне нравится снимать жизнь, каждый кадр стараюсь делать с любовью к миру и к тому неповторимому моменту, который хочу запечатлеть и сохранить в истории». Большинство снимков посвящено деревне. Юлия снимает повседневную жизнь соседей в родном поселке. Много в архиве фотографа выразительных и эмоциональных портретов, рассказывающих о жизни разных людей, об их характере и любимых занятиях. Раньше Юлия писала портреты маслом – по профессии она художник, а теперь кисти заменил фотоаппарат. Близки для девушки с фотокамерой спортивные сюжеты и дикая природа. Как на лесной фотоохоте, так и на соревнованиях она испытывает настоящий азарт, что и помогает ей делать удачные кадры. Репортаж – это настоящая страсть для Юлии, в чем сможет убедиться каждый посетитель выставки. Ещё одно важное для неё направление – художественная постановочная фотография, где фантазии переплетаются с реальностью. Открытие выставки фотографий Юлии Боровиковой состоится в Восточной башне Исторического музея по адресу: ул. Труда, 100. Начнется мероприятие в 16.00.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proydet-fotovystavka-o-zhizni-s-lyubovyu-36262