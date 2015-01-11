Детские санки вылились в кругленькую сумму

Отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации по факту мошенничества в сети Интернет, в котором потерпевший, разместив на сайте «Avito» объявления о продаже детских санок, попался на обман злоумышленников.

Житель Озерска в сети Интернет на сайте «Avito» разместил объявление о продаже детских санок. Вскоре с ним связался якобы покупатель с предложением приобрести санки. Он предложил оплатить товар, переведя деньги на банковскую карту потерпевшего, а за санками заедет, якобы, его жена позже, так как он находится в командировке.

После того, как мужчина сообщил номер своей карты, злоумышленник, сославшись на то, что он по техническим причинам не может со своего счета перевести деньги, попросил подключиться к услуге «Интернет-банк». Мужчина согласился и под диктовку мошенника провел необходимые операции в банкомате, при этом привязал к своему банковскому счету чужие номера сотовых телефонов. После этого со счета потерпевшего были сняты деньги в сумме 5400 рублей, а связь с мошенником прекратилась.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Уважаемые граждане, призываем вас, быть предельно внимательными и бдительными при совершении каких-либо сделок купли-продажи через сеть интернет!

Ни в коем случае ни под каким-либо предлогом не сообщайте данные своих банковских карт, не привязывайте к своим счетам чужие абонентские номера сотовых телефонов!

Начальник отдела дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Елена Кашеварова