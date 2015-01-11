Установлена личность погибшего на автопарковке. Доследственная проверка продолжается

Следственным отделом по ЗАТО г. Озёрск СУ СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа мужчины на автопарковке, напротив дома №22 по ул. Семёнова, 21 декабря в утреннее время.

На момент обнаружения трупа личность его установлена не была, в ходе осмотра места происшествия было установлено, что на трупе отсутствовала верхняя одежда и обувь. В ходе проведённых неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность погибшего была установлена. Им оказался местный житель, 1949 г.р., проживавший недалеко от места происшествия - в доме №25 по ул. Семёнова. При осмотре жилища погибшего, куртка и обувь были обнаружены в квартире. Общий порядок в квартире не нарушен.

В ходе судебно-медицинского исследования трупа установлена причина смерти – общее переохлаждение организма, каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти в ходе исследования трупа не обнаружено.

Кроме того, установлено, что погибший злоупотреблял спиртными напитками и в состоянии алкогольного опьянения мог совершать неосмысленные поступки, в том числе выходить из жилища без верхней одежды и т.п.

Доследственная проверка продолжается. По её результатам будет принято решение, предусмотренное ст. 145 УПК РФ.

Фаткуллина О.Р.,

старший следователь СО по ЗАТО г. Озёрск,

лейтенант юстиции

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