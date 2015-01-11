25 декабря в 15-00 в Выставочном зале Центральной городской библиотеки состоится концерт-посвящение памяти Михаила Шарова (к 80-летию со дня рождения).

Более полувека на сценах города звучал его лирический тенор. Вокал требовал не только постоянной работы над голосом, но и совершенствования своего стиля исполнения, артистизма. Репертуар певца всегда являлся показателем вкуса и кругозора.

Михаил Иванович всегда занимал видное место в галерее бескорыстных просветителей города. Это сотни концертов, где он был солистом многих хоров и оркестров. Михаил Иванович наизусть знал огромное количество стихотворений А.С. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, О. Мандельштама, Б. Пастернака и многих, многих других поэтов.

25 декабря в концерте памяти М.И. Шарова примут участие: солисты вокального класса ДК «Маяк» (рук. А. Великанов), Мужской академический хор (рук. Ю. Некрасова), Ирина Борейко (фортепиано).

Справки по тел. 2-30-78.

http://www.libozersk.ru