Осторожно! Новый год!

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку.
Чтобы праздники не омрачились бедой, запомните простые правила. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов. Запрещается украшать елку свечами, горючими материалами.
Покупайте электрогирлянды, петарды и фейерверки только в специальных магазинах, проверяйте срок годности. Запускайте пиротехнику подальше от людей, домов, деревьев, висящих проводов, ни в коем случае не с балкона.
Следите за состоянием электропроводки и электроприборов, не перегружайте электросеть. Будьте аккуратны с электрообогревателями, следите что бы они не соприкасались с горючими поверхностями. Соблюдайте осторожность при пользовании печами и мангалами.
Уважаемые руководители и работники образовательных и культурных учреждений! При проведении новогодней елки запрещается:
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные места;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений.