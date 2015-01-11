Осторожно! Новый год!

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку.

Чтобы праздники не омрачились бедой, запомните простые правила. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов. Запрещается украшать елку свечами, горючими материалами.

Покупайте электрогирлянды, петарды и фейерверки только в специальных магазинах, проверяйте срок годности. Запускайте пиротехнику подальше от людей, домов, деревьев, висящих проводов, ни в коем случае не с балкона.

Следите за состоянием электропроводки и электроприборов, не перегружайте электросеть. Будьте аккуратны с электрообогревателями, следите что бы они не соприкасались с горючими поверхностями. Соблюдайте осторожность при пользовании печами и мангалами.

Уважаемые руководители и работники образовательных и культурных учреждений! При проведении новогодней елки запрещается:

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные места;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений.

- категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями.

Уважаемые родители! Выполняйте элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул!

Счастливого Вам Нового года и безопасных праздников!

Эмиль Сибагатуллин