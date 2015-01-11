Как ускорить интернет на своём смартфоне?

В 80% случаев перебоев с мобильным интернетом вина за некачественные услуги связи лежит на производителях смартфонов и ограничений на стороне серверов, к которым обращается абонент. Вместе с этим дорогой тариф связи вовсе не гарантирует высокое качество. Такие данные содержатся в исследовании интернет-проекта «Будь мобильным» и компании Tele2.

По статистике, 60% населения Челябинской области пользуются смартфонами. Из них две третьих регулярно выходят в интернет со своего мобильного устройства. При этом нередки случаи, когда качество и скорость мобильного интернета оставляют желать лучшего. Что самое интересное, в большинстве случаев источником проблем является вовсе не оператор связи.

Как оказалось, скорость мобильного интернета зависит от того, в какой разъём смартфона с двумя сим-картами вы вставляете свою. Дело в том, что с высокоскоростным мобильным интернетом может работать лишь одна сим-карта из двух. Вторая либо не поддерживает интернет вовсе, либо ограничивает скорость возможностями сети 2G. При этом производитель старается маркировать слоты для сим-карт, но не все люди обращают на это внимание.

Также стало известно, что некоторые смартфоны имеют ограничения на передачу данных, наложенные самим производителем. Часть производителей смартфонов ради экономии используют чипы и микросхемы без поддержки российских частот 4G или с их существенным ограничением. Чаще всего с такими ограничениями сталкиваются пользователи мобильников китайских брендов. Соответственно пользователь попросту не сможет выходить в интернет на высоких скоростях.

Ещё одно наблюдение - быстрый мобильный интернет работает и за пределами больших городов. Часть пользователей привыкла к тому, что качественный мобильный интернет доступен только в крупных городах. Но на самом деле высокие технологии шагнули далеко за пределы мегаполисов. Это подтверждают и специалисты Tele2. В зоне действия сети скоростного мобильного интернета 3G находятся 87,4% населения Челябинской области, а в сети 2G доля достигает 99,2%.

Новое оборудование позволяет улучшать качество и скорость интернета в кротчайшие сроки. Более года назад Tele2 модернизировала всё своё оборудование, запустила 3G-интернет в Челябинской области, а в августе 2016 года в регионе заработал и 4G. Модернизация сети позволила улучшить качество передачи голоса, повысить успешность завершения телефонных звонков, минимизировать число обрывов, а также увеличить четкость голоса до 98,88%.

Исследование также показало, что хороший мобильный интернет не значит дорогой. Tele2 никогда не злоупотреблял доверием своих абонентов. В настоящее время компания делает ставку на доступные тарифы с пакетом голосового трафика, смс и мобильного интернета. Пакетные тарифы позволяют существенно сэкономить.