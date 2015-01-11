Совладелец ЧТПЗ стал Почетным гражданином Челябинской области

Депутат Законодательного Собрания Александр Федоров стал Почетным гражданином Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.

«Присвоить звание "Почетный гражданин Челябинской области" Федорову Александру Анатольевичу – председателю Совета директоров публичного акционерного общества с ограниченной ответственностью "Челябинский трубопрокатный завод"», – говорится в документе.

В нем отмечается, что почетного звания он удостоен «за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Челябинской области, повышении ее авторитета в Российской Федерации».

Напомним, в октябре еще один владелец предприятия – советник председателя Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров – был удостоен знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью», как сказано в документе, «за выдающиеся заслуги в промышленности, деятельность, способствующую развитию и процветанию Челябинской области».

Отметим, в 2014-15 годах ЧТПЗ оказался в центре скандала в связи с возбуждением уголовного дела о коммерческом подкупе. Его расследование было прекращено зимой 2016 года.

Федоров Александр Анатольевич родился 1 февраля 1952 в городе Камень (Алтайский край). В 1975 окончил факультет «Двигатели, приборы и автоматы» Челябинского политехнического института. С 1976 по настоящее время работает на Челябинском трубопрокатном заводе, прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Депутат Законодательного Собрания Челябинской области II-VI созывов.

Награжден орденами Сергия Радонежского (2000), Дружбы (2002), Почета (2007), знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2005), медалью Законодательного Собрания Челябинской области «За заслуги в законотворческой деятельности», медалью Жукова (2006). Почетный гражданин Челябинска (2007). Заслуженный металлург Российской Федерации (1998). Имеет ряд патентов и авторских свидетельств.

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