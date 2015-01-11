Молясь вместе со всей страной

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в храмах Русской Православной Церкви была отслужена панихида по погибшим 25 декабря сего года в авиационной катастрофе.

Перед началом панихиды в храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска настоятель храма протоиерей Димитрий ШОРИН обратился к собравшимся:

- Каждый день, дорогие мои, в храмах Божиих нашей Церкви возносятся молитвы о здравии живых, о упокоении усопших. И этим Церковь свидетельствует, что у Бога все живы. Как говорит об этом Священное Писание: «Наш Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых!». Всякий из нас, являясь образом Божьим, является носителем бессмертной души, этой неуничтожимой части человеческого естества, об участи которой мы должны с вами попекаться во все дни и часы нашей земной жизни.

Но бывает так, что обрывается эта нить жизни земной, и душа, как райская птица покидает бренное тело, а нам, людям живущим, остаются только молитвы, молитвы об упокоении ушедших близких для нас людей.

Бывают нарочитые дни поминовения усопших, когда в храмах Божиих мы совершаем эти сугубые молитвы.

Сколько гробов исходит из домов наших и выносится из храмов! Среди них люди для нас близкие, родные, дорогие, милые нашему сердцу, среди них люди и не знакомые нам, среди них – известные, те, о которых мы знаем, благодаря средствам массовой информации, есть и люди малоизвестные, но тем не менее, в очах Господа все они дороги. У Бога, повторюсь, все живы!

В день нынешний мы собрались под сводами нашего храма, чтобы вознести свои молитвы о упокоении усопших. О упокоении усопших, которые жизнь свою трагически закончили в авиационной катастрофе, которая произошла вблизи Сочи. Сей день объявлен в России днем траура. По благословению Святейшего Патриарха во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершаться заупокойные молитвы, вплоть до сорокового дня с момента этой трагедии.

Потеря для всей нашей страны воистину велика.

На борту этого самолета летели люди, поздравить с наступающим Новым годом контингент наших военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг в Сирии, тем самым защищая и рубежи нашей Родины, борясь с терроризмом. Так вновь оказалось, что кроме нашей армии и флота нет никого, кто дал бы достойный отпор этому мировому злу, мировому терроризму. Как, впрочем, и в прошлые времена, когда об этом говорил благочестивый царь Александр III: «У России лишь два союзника: ее армия и флот!».

И вот снова сыны нашего Отечества, дочери нашей страны исполняют не только воинский долг, но и отправляются в Сирию, чтобы выполнить гуманитарные функции, проявить, говоря христианским языком, дела милосердия. И вот военнослужащие, которые представляли прославленный коллектив министерства обороны Российской Федерации – Краснознаменный ансамбль песни и пляски имени Александрова – направлялись в Сирию, чтобы поздравить с наступлением Нового года военнослужащих, которые находятся в Сирии.

Среди них на борту были и представители средств массовой информации, тоже люди неробкого десятка, среди них были и награжденные за освещение тех мероприятий, которые проводят наши Вооруженные Силы, выполняя и профессиональный долг и воинский долг, и долг служения Отечеству своему.

Была там и Елизавета Глинка, знаменитая в народе «Доктор Лиза», поражаешься, какими она обладала свойствами души и какой энергией, не только основавшая фонд, но и своим личным примером призывавшая к христианскому милосердию других людей. Ей благодарны жители и Луганской народной республики и Донецкой народной республики за всё то, что она делала во имя спасения людей в этих конфликтующих «горячих» точках, направляя детей на лечение в Москву, неся гуманитарную миссию для жителей этих борющихся республик.

Словом, это были люди, потерю которых мы с вами еще долго и долго будем переживать. Сегодня о них наши молитвы.

Генерал-лейтенант министерства обороны Российской Федерации, главный дирижер Валерий Михайлович Халилов – тоже знаковая фигура, потому что без его участий, без участия тех людей, которые были под его ведением, попечением, под его командованием, не обходилось ни одно важное мероприятие для нашей страны. Стоит только сказать о Парадах Победы, которые каждый год 9 мая праздновались на Красной площади, когда тысячный сводный духовой оркестр министерства обороны участвовал

И в течение 12 лет неизменно дирижером там предстоял Валерий Михайлович Халилов, человек, который немало сделал не только для популяризации военной, духовой музыки, но и для популяризации русской симфонической музыки.

Стоит отметить, что ансамбль песни и пляски им. Александрова в том числе и духовая группа, оркестр, ежегодно участвовали в мероприятиях, посвященных Дням славянской письменности и культуры, которые проводились в Москве.

Теперь, наверное, новые люди, будем надеяться, займут их места, но повторюсь, что эта потеря невосполнима для всех нас.

Помолимся, дорогие мои, о упокоении усопших, и пусть за теми словами, которые сегодня мы услышим в песнопениях церковных, расслышим и голос тех, кто ушел от нас.

Но будем надеяться, что они будут жить с нами, будут жить в молитвах Церкви, будут жить в нашей благодарной памяти и сегодня со всей Россией, со всеми братскими для нас народами вознесем о них свои молитвы.

Да упокоит их Господь в селениях праведных, дарует им Царствие Небесное и вечный покой!

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Вместе с прихожанами храма в панихиде приняли участие глава администрации Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» М.И.Похлебаев, директор школы №22, полковник запаса А.А.Амурский с воспитанниками кадетского корпуса МЧС России и все, кто почувствовал необходимость в этот день быть здесь, в храме, вместе со всей страной разделяя постигшее нас горе.

Александр Волынцев