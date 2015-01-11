«Спасибо, Озерск, за теплый прием и открытые сердца!»

Российская актриса театра и кино Ольга Будина встретилась с озерскими зрителями в кинотеатре «Октябрь» за несколько дней до Нового года и поделилась с ними мыслями не только о своей профессии, но о вечных ценностях.

Атмосферу, царившую в зале, иначе как доверительной назвать было нельзя. Столичная гостья откровенно рассказала о себе, о своей жизни на экране и за экраном, о том, почему в последнее время отошла от актерства и занялась благотворительной деятельностью. Она быстро расположила аудиторию к себе, разговорила ее: диалог длился без малого два часа. По отзывам его участников, такого умного и одухотворенного собеседника, как Ольга Будина, озерчане не видели давно.

От имени органов местного самоуправления очаровательную творческую личность поприветствовал глава Озерского городского округа Олег Костиков. Он выразил надежду, что подобное общение с талантливыми людьми в рамках проекта «Территория культуры Росатома» будет продолжено.

До своего выступления в кинотеатре «Октябрь» Ольга Будина имела возможность познакомиться с Озерском, который показался ей очень красивым и уютным, располагающим к размышлениям о смысле жизни: «В Москве я не вижу ничего, кроме смога. А здесь – звезды в небе!» Искреннюю благодарность актриса выразила руководству и жителям города – за теплый прием и открытые сердца.

На фото: на вопрос о жизненном кредо Ольга Будина обычно отвечает: «Всегда следовать зову своего сердца и не изменять себе».

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Фото Владимира Беляева.