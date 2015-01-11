Мощный кондиционер на фасаде «Монетки» демонтируют по решению суда

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 29 декабря, 19:09
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Декабрь 2016 (274)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Август 2016 (410)
Июль 2016 (446)
Студия ТВ9 Озерск
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости

Мощный кондиционер на фасаде «Монетки» демонтируют по решению суда

Житель г. Озерска обратился в суд с иском к ООО «ТК «Атлас» о демонтаже оборудования, компенсации морального вреда. В обоснование иска указал, что является собственником квартиры по ул. Свердлова, 16. Его семья не может пользоваться квартирой в связи с тем, что проживать в ней невозможно по причине того, что на фасаде магазина, расположенного по ул. Свердлова, 14, установлено климатическое оборудование, издающее низкочастотный шум. Источником шума является внешний (конденсаторный) блок промышленного кондиционера очень большой мощности. Расстояние от внешнего блока до фасада дома около 25 метров. Шум, производимый оборудованием, превышает нормы, установленные СанПиН, что подтверждено протоколами измерений уровня шума «Центра гигиены и эпидемиологии № 71 ФМБА России».

Исследовав материалы дела, суд признал требования истца обоснованными и обязал ООО «ТК «Атлас» в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда демонтировать внешний (конденсаторный) блок промышленного кондиционера и компрессорный агрегат, расположенные на фасаде здания по ул. Свердлова, 14, выходящем на дом по ул. Свердлова, 16.

Суд также запретил ООО «ТК «Атлас» размещать подобное оборудование на фасаде здания по ул. Свердлова, 14, обращенном к жилому дому № 16 по ул. Свердлова, и взыскал с Общества в пользу истца моральный вред в размере 5 000 рублей.

Принимая вышеуказанное решение, суд исходил из следующего.

В соответствии со ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его прав, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

ООО «ТК «Атлас», арендуя нежилое помещение по адресу: ул. Свердлова,14, организовало деятельность магазина «Монетка», на фасаде здания которого, обращенном к жилому дому № 16 по ул. Свердлова, установлено технологическое оборудование – кондиционер, состоящий из конденсатора и компрессорного агрегата.

Согласно п. 6.1.1. и п. 6.1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010г. № 64, допустимые уровни шума, а так же требования к их измерению в жилых помещениях, должны соответствовать гигиеническим требованиям к уровню шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Для жилых комнат квартир допустимый уровень звука проникающего постоянного шума установлен: в дневное время (с 7 до 23 часов) – 40 дБа, в ночное время (с 23 до 7 час.) – 30 дБа, максимальный уровень в дневное время – 55 дБа, в ночное – 45 дБа.

Факт превышения допустимого уровня шума, проникающего в жилое помещение истца в ночное время суток, установлен собранными по делу доказательствами.

Ранее Межрегиональное управление № 71 ФМБА России Постановлением № 8 по делу об административном правонарушении от 25.05.2016г. признало должностное лицо магазина «Монетка» ООО «ТК «Атлас» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.6. КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

По обращению истца в прокуратуру ЗАТО г.Озерск была проведена проверка с привлечением специалистов Межрегионального управления № 71 ФМБА России, установивших, что уровень проникающего шума в ночное время в жилой комнате квартиры превышал нормируемые параметры непостоянного шума по эквивалентому уровню звука и не соответствовал требованиям Сан ПиН 2.1.2.2645-10.

Данный вывод сделан на основании, в том числе экспертного заключения, протокола измерения уровня физических факторов (уровня шума) в ночное время.

В адрес ООО «ТК «Атлас» вынесено представление об устранении нарушений ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. При этом суд исходил из того, что ответчиком нарушены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, конституционные права истца на безопасные условия проживания в квартире и, руководствуясь требованиями разумности и справедливости, взыскал с ответчика в счет компенсации морального вреда 5000 руб.

Решение не вступило в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда

Ключевые теги: суд, иск, кондиционер.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Кому мешает новый дом?
» Интервью с Вадимом Каримовым. ВИДЕО
» Алексей Лучников подписал контракт с клубом ВХЛ «Южный Урал» (Орск)
» Лосьоны массового поражения
» Интервью с Виталием Вельке. ВИДЕО
» Обреченные на сотрудничество. Экологические аспекты отношений маленького города Озерск с большой фирмой «Фортум»
» Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб несовершеннолетний
Обсуждаемые новости
» Лосьоны массового поражения
» Интервью с Виталием Вельке. ВИДЕО
» Слово в защиту депутатов
» Интервью с Вадимом Каримовым. ВИДЕО
» Кому мешает новый дом?
» Округ не останется без ледовых городков, но недобросовестный подрядчик будет наказан
» Они присягнули Родине

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги