Мощный кондиционер на фасаде «Монетки» демонтируют по решению суда

Житель г. Озерска обратился в суд с иском к ООО «ТК «Атлас» о демонтаже оборудования, компенсации морального вреда. В обоснование иска указал, что является собственником квартиры по ул. Свердлова, 16. Его семья не может пользоваться квартирой в связи с тем, что проживать в ней невозможно по причине того, что на фасаде магазина, расположенного по ул. Свердлова, 14, установлено климатическое оборудование, издающее низкочастотный шум. Источником шума является внешний (конденсаторный) блок промышленного кондиционера очень большой мощности. Расстояние от внешнего блока до фасада дома около 25 метров. Шум, производимый оборудованием, превышает нормы, установленные СанПиН, что подтверждено протоколами измерений уровня шума «Центра гигиены и эпидемиологии № 71 ФМБА России».

Исследовав материалы дела, суд признал требования истца обоснованными и обязал ООО «ТК «Атлас» в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда демонтировать внешний (конденсаторный) блок промышленного кондиционера и компрессорный агрегат, расположенные на фасаде здания по ул. Свердлова, 14, выходящем на дом по ул. Свердлова, 16.

Суд также запретил ООО «ТК «Атлас» размещать подобное оборудование на фасаде здания по ул. Свердлова, 14, обращенном к жилому дому № 16 по ул. Свердлова, и взыскал с Общества в пользу истца моральный вред в размере 5 000 рублей.

Принимая вышеуказанное решение, суд исходил из следующего.

В соответствии со ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его прав, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

ООО «ТК «Атлас», арендуя нежилое помещение по адресу: ул. Свердлова,14, организовало деятельность магазина «Монетка», на фасаде здания которого, обращенном к жилому дому № 16 по ул. Свердлова, установлено технологическое оборудование – кондиционер, состоящий из конденсатора и компрессорного агрегата.

Согласно п. 6.1.1. и п. 6.1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010г. № 64, допустимые уровни шума, а так же требования к их измерению в жилых помещениях, должны соответствовать гигиеническим требованиям к уровню шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Для жилых комнат квартир допустимый уровень звука проникающего постоянного шума установлен: в дневное время (с 7 до 23 часов) – 40 дБа, в ночное время (с 23 до 7 час.) – 30 дБа, максимальный уровень в дневное время – 55 дБа, в ночное – 45 дБа.

Факт превышения допустимого уровня шума, проникающего в жилое помещение истца в ночное время суток, установлен собранными по делу доказательствами.

Ранее Межрегиональное управление № 71 ФМБА России Постановлением № 8 по делу об административном правонарушении от 25.05.2016г. признало должностное лицо магазина «Монетка» ООО «ТК «Атлас» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.6. КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

По обращению истца в прокуратуру ЗАТО г.Озерск была проведена проверка с привлечением специалистов Межрегионального управления № 71 ФМБА России, установивших, что уровень проникающего шума в ночное время в жилой комнате квартиры превышал нормируемые параметры непостоянного шума по эквивалентому уровню звука и не соответствовал требованиям Сан ПиН 2.1.2.2645-10.

Данный вывод сделан на основании, в том числе экспертного заключения, протокола измерения уровня физических факторов (уровня шума) в ночное время.

В адрес ООО «ТК «Атлас» вынесено представление об устранении нарушений ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. При этом суд исходил из того, что ответчиком нарушены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, конституционные права истца на безопасные условия проживания в квартире и, руководствуясь требованиями разумности и справедливости, взыскал с ответчика в счет компенсации морального вреда 5000 руб.

Решение не вступило в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда