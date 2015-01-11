Дорогие наши читатели! Спасибо Вам, что вы столько лет с нами... с 2000 года)))
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
И желаем Вам, чтобы все обещания наших депутатов и чиновников, которые Вы могли прочитать или посмотреть на нашем сайте, сбылись, а негативные прогнозы экономистов... нет)))
Чтобы МПКХ рассчиталось с долгами.
Чтобы Региональный оператор превысил план не только по сборам, но и по сделанным в Озёрске ремонтам.
Чтобы доходы росли, проекты были социальными, а люди позитивными.
Озёрск.ру
Ключевые теги: Новый Год.
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