Дорогие наши читатели! Спасибо Вам, что вы столько лет с нами... с 2000 года)))

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

И желаем Вам, чтобы все обещания наших депутатов и чиновников, которые Вы могли прочитать или посмотреть на нашем сайте, сбылись, а негативные прогнозы экономистов... нет)))

Чтобы МПКХ рассчиталось с долгами.

Чтобы Региональный оператор превысил план не только по сборам, но и по сделанным в Озёрске ремонтам.

Чтобы доходы росли, проекты были социальными, а люди позитивными.

Озёрск.ру