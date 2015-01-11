Счёт 6:2, но проигравших нет! Видео

2 января в новой хоккейной коробке в посёлке Метлино состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой между сборными Озёрска и хозяев льда. Счёт 6:2 с пользу озерчан.

"2 января Нового года сыграли товарищеский матч с командой Метлино. Коллеги по команде доверили непростую миссию - быть капитаном) Выиграли со счетом 6:2, но в таких матчах не бывает победителей и проигравших. Желаю новой ледовой коробке в поселке хорошей эксплуатации и ярких событий!" - поделился впечатлениями на своей странице глава администрации ОГО Евгений Щербаков.

Видео Алексея Женина.

Комментирует игру замначальника управления по физической культуре и спорту администрации Сергей Степанов.