Рождество пришло в Озёрск

Стремительно пролетела первая неделя наступившего 2017 года.

Пришел праздник Рождества Христова. Это значит, что для юных прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы к Новогодним праздникам присоединились Рождественские. И вновь все собрались со своими родителями, братьями и сестрами вместе отметить начинающиеся Святки.

В зале Духовно-просветительского центра «Первоцвет» собравшихся приветствовал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоирей Димитрий Шорин:

«Дорогие мои!

Весь христианский мир продолжает праздновать Рождество Христово!

В эти дни по всему христианскому миру вспоминается Вифлеем и ясли, Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник, пастыри и Ангел Господень, возвестивший о пришествии в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

«Нет другого Имени, данного человекам, Которым надлежало бы нам спастись», - так об этом восклицает после сошествия Святого Духа на апостолов святой апостол Петр. Эти слова говорят о том великом значении, которое имеет для всего человечества пришествие в мир Спасителя нашего.

Сегодня мы с вами вновь и вновь поздравляем друг друга. Сегодня мы с вами вновь и вновь радуемся. Сегодня мы с вами единым сердцем, едиными устами ликуем о пришествии в мир Спасителя нашего.

С праздником, дорогие!»

По традиции был представлен концерт, подготовленный силами воспитанников братства «Покровская крепость».

Конечно, никакая елка немыслима без Деда Мороза и Снегурочки.

Подвижные игры и хороводы тоже никто не отменял, как, впрочем, и Рождественские подарки.

А на традиционную фотографию, завершающую этот праздничный вечер уже очень сложно уместить всех желающих.

Но праздник продолжается! Впереди Святки – время чудес и добрых дел.

Александр Волынцев