Порыв на сетях холодного водоснабжения на перекрестке улиц Кирова и Строительной

Глава администрации Евгений Щербаков час назад сообщил на своей странице ВКонтакте: "Друзья, прошу распространить эту важную информацию! Неоднократно говорил о плачевном состоянии сетевого комплекса нашего города. Администрация вкладывает значительные средства в его ремонт, но за год все не сделать. Где тонко - там рвется. Вечером поступило сообщение о порыве на сетях холодного водоснабжения на перекрестке улиц Кирова и Строительной, вода лилась прямо из колодца. Пришлось экстренно отключить воду в двух домах. ММПКХ отдано распоряжение приступить к срочному ремонту с завтрашнего утра. Кроме того, для того, чтобы жители домов смогли набрать воду, в ближайшее время будут установлены уличные стендеры. На перекресток направлен грейдер для уборки образовавшейся наледи.

Приняты все необходимые меры. Подробности и необходимая информация в последующих сообщениях нашей пресс-службы".

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