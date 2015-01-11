Год экологии на Южном Урале начнется с библиотек

С 11 января библиотеки Челябинска открывают Год экологии и приглашают жителей и гостей города в бесплатный эко-тур «Мир заповедников». Акция стартует в День заповедников и национальных парков, сообщает министерство культуры. В рамках эко-тура в библиотеках пройдут виртуальные прогулки по заповедникам и национальным паркам России и Южного Урала, экологические уроки, дни и часы информации, будут организованы книжные выставки и вернисажи картин. В библиотеке № 31 (ул. Агалакова, 30) устроят выставку-фотосушку, фотовернисаж и выставку картин. Посетители смогут поучаствовать в экологическом квилте, получить музыкальную релаксацию. В этот же день будет организован прием батареек в рамках эко-акции «Сдай батарейку – спаси планету!». Библиотека №19 (ул. Шарова, 64) готовит фотовыставку «Природные красоты Баргузин», посвященную 100-летию Баргузинского заповедника. Проблемы планетарного масштаба рассмотрят в библиотеке №24 (ул. Новороссийская, 18), а также посетители узнают, как животные и растения попадают в Красную Книгу. Отправиться в виртуальное путешествие и посетить Ильменский заповедник предлагает библиотека под номером 13. Центральная библиотека имени Пушкина (ул. Коммуны, 69) проведет комплекс мероприятий. Книжная выставка, посвященная заповедникам Урала, откроется 11 января, День экологических знаний состоится чуть позже, 16 января. Еще через 10 дней отдел научно-популярной литературы пригласит желающих на вернисаж «Певцы родной природы: Иван Шишкин». Мероприятия продлятся до конца месяца.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/god-ekologii-na-yuzhnom-urale-nachnetsya-s-bibliotek-36446