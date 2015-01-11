Почти три тысячи туристов из России, Франции и США в каникулы штурмовали горы ЮжногоУрала. Без ЧП не обошлось

В новогодние каникулы у спасателей было много работы на популярных туристических маршрутах Южного Урала. За время дежурства спасательных постов с 30 декабря по 9 января в национальном парке «Таганай» (приют «Гремучий ключ») и природном парке «Иремель» (поселок Тюлюк) было зарегистрировано 2923 туриста. Профессионалы выезжали на помощь отдыхающим 8 раз и спасли 14 человек.

По информации пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области, в новогодние праздники к нам прибыли любители активного отдыха из 40 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Воронеж, Новосибирск, Уфа, Курган, Ижевск, Пермь, Владимир, Тюмень, Нефтекамск, Благовещенск, Стерлитамак, Казань и др.) На постах были зарегистрированы даже гости из Франции и США.

Присматривали за отдыхающими 8 спасателей ПСС ЧО, оснащенные тремя снегоходами с комплектами специального и медицинского оборудования. Специалисты следили за режимом учета туристов, проводили с ними беседы о правилах безопасности во время восхождения, давали рекомендации по экипировке и оперативно выезжали к нуждающимся в помощи людям.

А без травм и «потеряшек», увы, не обошлось. Так, 4 января на Таганае блуждали двое подростков 2002 и 2004 года рождения. Дети отправились в поход вместе со своими родными, но в какой-то момент убежали немного вперед и поднялись на вершину. Когда спустились вниз, их родители ушли дальше. Таким образом, они разминулись, а через некоторое время взрослые стали бить тревогу и обратились к спасателям. В итоге детей обнаружили на Центральной усадьбе и вскоре доставили родителям, которые ожидали в приюте «Белый Ключ».

6 января областные спасатели выезжали на поиски тургруппы из Уфы в составе 7 человек в ПП «Иремель». Изначально молодых людей предупредили об ухудшении погодных условий и видимости на вершине горы, но они все-таки решили продолжить восхождение. Потерявшиеся были найдены на юго-западной стороне горы Большой Иремель в направлении деревни Николаевка. Спасатели напоили их горячим чаем и сопроводили до поста. У костра туристы отогрелись и прослушали профилактическую беседу о правилах безопасности при совершении восхождения на вершины гор.

Больше всего не повезло 28-летнему жителю Ижевска, который 7 января упал со скалы на Откликном гребне. Мужчина в составе альпинистской группы совершал спуск по веревке, но сорвался вниз. При падении получил травму губы и носа. Областные спасатели обработали мужчине раны, наложили повязку с тампоном на нос. От дальнейшей госпитализации он отказался.

Также спасателям пришлось эвакуировать с маршрутов на снегоходах туристов с растяжениями мышц, повреждением ног и внезапно возникшими болями в суставах и позвоночнике. Большинство этих случаев произошло в природном парке «Иремель».

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Фото пресс-службы ПСС ЧО.