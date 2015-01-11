За 2016 год ОГИБДД пресечено более 17000 правонарушений

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ

по итогам 2016 года.

С целью профилактики аварийности в области безопасности дорожного движения сотрудниками ОГИБДД пресечено 17029 правонарушений.

Из них: 396 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

497 водителей управляли ТС, не имея права на управление ТС;

447 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;

2263 пешехода нарушили Правила дорожного движения, в том числе 416 детей;

626 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

772 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;

290 водителей были подвергнут административному аресту;

Задержано 58 лиц по подозрению в совершении преступлений по ст.2641 УК РФ.

Общее количество ДТП, зарегистрированных на территории Озерского городского округа снизилось на 58%(с 1129 до 714 ДТП). Из них число ДТП, при которых пострадали люди, также снизилось на 47% (с 84 до 57). При ДТП ранены 63 человека (в прошлом году 89 человек), погибло – 3 (в прошлом году 13).

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма не превысил значения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2016 году с участием детей зарегистрировано 4 ДТП (в прошлом году – 8).

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ

с 1 января по 8 января 2017 года.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 1 января по 8 января 2017 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 17 дорожно – транспортных происшествий, в которых никто не пострадал.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 343 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 8 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

10 водителей управляли автомобилем, не имея права на управление транспортными средствами;

6 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;

95 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе 11 детей;

8 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;

24 водителя были подвергнуты административному аресту;

Задержано 2 лица по подозрению в совершении преступления, по ст.2641 УК РФ.

Уважаемые участники дорожного движения!

Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на «телефон доверия» Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-00-50; телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД). Также, в целях сбора доказательной базы правонарушения, нужно использовать средства фото-видеофиксации.

Заместитель начальника ОГИБДД А.В. Седов