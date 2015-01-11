За 2016 год ОГИБДД пресечено более 17000 правонарушений

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Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

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А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

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| Новости » Информация ГИБДД

За 2016 год ОГИБДД пресечено более 17000 правонарушений

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ

по итогам 2016 года.

С целью профилактики аварийности в области безопасности дорожного движения сотрудниками ОГИБДД пресечено 17029 правонарушений.

Из них: 396 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

497 водителей управляли ТС, не имея права на управление ТС;

447 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;

2263 пешехода нарушили Правила дорожного движения, в том числе 416 детей;

626 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

772 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;

290 водителей были подвергнут административному аресту;

Задержано 58 лиц по подозрению в совершении преступлений по ст.2641 УК РФ.

Общее количество ДТП, зарегистрированных на территории Озерского городского округа снизилось на 58%(с 1129 до 714 ДТП). Из них число ДТП, при которых пострадали люди, также снизилось на 47% (с 84 до 57). При ДТП ранены 63 человека (в прошлом году 89 человек), погибло – 3 (в прошлом году 13).

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма не превысил значения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2016 году с участием детей зарегистрировано 4 ДТП (в прошлом году – 8).

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ

с 1 января по 8 января 2017 года.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 1 января по 8 января 2017 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 17 дорожно – транспортных происшествий, в которых никто не пострадал.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 343 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 8 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

10 водителей управляли автомобилем, не имея права на управление транспортными средствами;

6 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;

95 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе 11 детей;

8 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;

24 водителя были подвергнуты административному аресту;

Задержано 2 лица по подозрению в совершении преступления, по ст.2641 УК РФ.

Уважаемые участники дорожного движения!

Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на «телефон доверия» Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-00-50; телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД). Также, в целях сбора доказательной базы правонарушения, нужно использовать средства фото-видеофиксации.

Заместитель начальника ОГИБДД А.В. Седов

Ключевые теги: ГИБДД.

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