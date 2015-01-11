В новом году на Южном Урале открылся еще один цифровой кинозал

В первые дни нового года в единственном кинотеатре Верхнего Уфалея заработал цифровой кинозал, сообщает министерство культуры. Теперь уфалейцы смогут смотреть новинки кинематографа в день их российской премьеры. Новое цифровое оборудование в кинозале появилось благодаря программе «Фонда кино» по развитию киносети в городах с населением менее 100 тысяч человек. Событие прошло в рамках уходящего Года кино. Благодаря федеральной программе администрация уфалейского «Центра искусств» закупила новый бельгийский цифровой кинопроектор, был установлен сервер, приобретены новая заэкранная акустика, цифровая касса, а также появился новый бесшовный экран. «Открытие кинозала стало долгожданным событием для жителей города, с самого утра в кассу выстроилась очередь. Жаждущим прикоснуться к наследию братьев Люмьер собралось столько, что приходилось стоять в очереди по часу. Теперь уфалейцы могут посмотреть премьеру «Викинга» в новом цифровом кинозале в родном городе», – прокомментировала директор центра Наталья Сахарова. Напомним, в 2016 году федеральный «Фонд кино» объявил конкурс среди кинотеатров малых городов на выделение субсидии для модернизации кинозалов. Всего поступило более 800 заявок со всей страны. Из них были отобраны лишь 155 кинотеатров, соответствующих всем требованиям конкурса. В число победителей вошли четыре кинотеатра из Челябинской области. Один из них – кинозал «Центра искусств» Верхнего Уфалея, который получил субсидию в размере 4,6 миллиона рублей на модернизацию кинооборудования.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-novom-godu-na-yuzhnom-urale-otkrylsya-eshche-odin-cifrovoy-kinozal-36460