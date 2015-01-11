Алёнушка, Иванушка и Машенька ждут своих зрителей в театре кукол

14 января, в 11.00 — моноспектакль "Сестрица Аленушка и братец Иванушка” для детей с 5 лет в малом зале;

15 января, в 11.00 — спектакль "Машенькина свирель” для детей с 6 лет.

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка”

Постановщики спектакля:

Режиссер-постановщик – Дмитрий Ерохин

Художник – Надежда Сиркис (Санкт-Петербург)

Музыка – обрядовые народные песни Пермского края

Актриса – Светлана Трофимова-Ерохина

Моноспектакль Озерского театра кукол «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» возрождает традицию сказителей, когда сказки не читали и показывали, а баяли (т. е. сказывали). И в устах девицы-красы оживает с детства знакомая сказка – русский космос. Зритель попадает в мир старинных соломенных кукол-оберегов. Чудо сотворения, рождения куклы происходит прямо на его глазах. В ткань повествования вплетается пермское обрядовое песнопение. А добрый, незамысловатый юмор снимает драматизм и напряжение трагического сюжета. Ведь все знают, что добро в сказке обязательно победит зло.

Награды:

• 2011 г. – спецприз «Надежда» на XIII фестивале профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2011» (г.Челябинск)

• 2012 г. – победа в номинации «Лучшая женская роль» и «Приз зрительских симпатий» на III Международном фестивале театров кукол «Рабочая лошадка» (г.Набережные Челны);

• 2013 г. – специальный диплом «За бережное отношение и развитие традиций русского фольклора средствами кукольного театра» III театрального конкурса профессиональных и любительских коллективов ЗАТО «Территория культуры Росатома».

Дипломант:

• VI Международного фестиваля театров кукол «Оренбургский арбузник»;

• VII Международного театрального фестиваля «Ярмарка спектаклей «Театральная карусель».

И конечно же, мастер-класс по изготовлению соломенной куклы!

Продолжительность спектакля 40 мин.

"Машенькина свирель”

Постановщики спектакля:

Режиссер-постановщик – Екатерина Замула

Художник-постановщик – Анна Белопухова

Композитор – Сергей Гальперин

В основе спектакля «Машенькина свирель» лежит традиционный фольклорный мотив сложных взаимоотношений мачехи и падчерицы. Вот мачеха со своей родной дочкой Авдотьей вздумала извести Машеньку.

Да только силы природы и добра в сказке всегда остаются на стороне самых беззащитных, униженных и оскорбленных – вот и появляется на свет волшебная свирель, которая станет главным помощником в воплощении в жизнь законов справедливости, добра и счастья. Так рождается волшебная мелодия для Машенькиной свирели.

Действующие лица и исполнители:

Мужик – Сергей Гальперин

Машенька, его дочь – Регина Кадырова

Мачеха, Жаба – Алена Захарчук

Авдотья, ее дочь – Екатерина Замула

Странник – Роман Соловьев

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