Алёнушка, Иванушка и Машенька ждут своих зрителей в театре кукол

14 января, в 11.00 — моноспектакль "Сестрица Аленушка и братец Иванушка” для детей с 5 лет в малом зале;
15 января, в 11.00 — спектакль "Машенькина свирель” для детей с 6 лет.
"Сестрица Аленушка и братец Иванушка”
Постановщики спектакля:
Режиссер-постановщик – Дмитрий Ерохин
Художник – Надежда Сиркис (Санкт-Петербург)
Музыка – обрядовые народные песни Пермского края
Актриса – Светлана Трофимова-Ерохина
Моноспектакль Озерского театра кукол «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» возрождает традицию сказителей, когда сказки не читали и показывали, а баяли (т. е. сказывали). И в устах девицы-красы оживает с детства знакомая сказка – русский космос. Зритель попадает в мир старинных соломенных кукол-оберегов. Чудо сотворения, рождения куклы происходит прямо на его глазах. В ткань повествования вплетается пермское обрядовое песнопение. А добрый, незамысловатый юмор снимает драматизм и напряжение трагического сюжета. Ведь все знают, что добро в сказке обязательно победит зло.
Награды:
• 2011 г. – спецприз «Надежда» на XIII фестивале профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2011» (г.Челябинск)
• 2012 г. – победа в номинации «Лучшая женская роль» и «Приз зрительских симпатий» на III Международном фестивале театров кукол «Рабочая лошадка» (г.Набережные Челны);
• 2013 г. – специальный диплом «За бережное отношение и развитие традиций русского фольклора средствами кукольного театра» III театрального конкурса профессиональных и любительских коллективов ЗАТО «Территория культуры Росатома».
Дипломант:
• VI Международного фестиваля театров кукол «Оренбургский арбузник»;
• VII Международного театрального фестиваля «Ярмарка спектаклей «Театральная карусель».
И конечно же, мастер-класс по изготовлению соломенной куклы!
Продолжительность спектакля 40 мин.
"Машенькина свирель”
Постановщики спектакля:
Режиссер-постановщик – Екатерина Замула
Художник-постановщик – Анна Белопухова
Композитор – Сергей Гальперин
В основе спектакля «Машенькина свирель» лежит традиционный фольклорный мотив сложных взаимоотношений мачехи и падчерицы. Вот мачеха со своей родной дочкой Авдотьей вздумала извести Машеньку.
Да только силы природы и добра в сказке всегда остаются на стороне самых беззащитных, униженных и оскорбленных – вот и появляется на свет волшебная свирель, которая станет главным помощником в воплощении в жизнь законов справедливости, добра и счастья. Так рождается волшебная мелодия для Машенькиной свирели.
Действующие лица и исполнители:
Мужик – Сергей Гальперин
Машенька, его дочь – Регина Кадырова
Мачеха, Жаба – Алена Захарчук
Авдотья, ее дочь – Екатерина Замула
Странник – Роман Соловьев
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