О тарифах на коммунальные услуги в I полугодии 2017 года

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 12 января, 22:40
Регистрация на сайте
Авторизация

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Январь 2017 (67)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Август 2016 (410)
Студия ТВ9 Озерск
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Экономика

О тарифах на коммунальные услуги в I полугодии 2017 года

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.11.2016г. № 2464-р для населения Челябинской области с 1 января по 30 июня 2017 года не предусмотрено увеличение размера платы за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2016 года.

Тарифы на коммунальные услуги в 1 полугодии 2017 года утверждены на уровне действующих в декабре 2016 года.

Ежегодное увеличение платы граждан в соответствии с действующим законодательством произойдет с 1 июля и составит в среднем по Челябинской области не более 3,9%.

Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.04.2014г. № 400 (далее Основы), предусмотрено, что применение предельных индексов должно обеспечивать изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце текущего года долгосрочного периода по отношению к размеру вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в декабре предшествующего календарного года не более чем на установленную величину предельного индекса.

Предельные индексы применяются исходя из неизменности порядка оплаты коммунальных услуг, а также из принципа неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг.

Не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие:

а) изменения набора коммунальных услуг;

б) изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которое обусловлено изменением объема потребления коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета коммунальных услуг;

в) изменения объемов предоставления гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, и мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставляемой в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, законами Челябинской области или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за исключением мер дополнительной социальной поддержки за счет средств бюджета Челябинской области и бюджета муниципального образования, направленных на соблюдение установленных предельных индексов;

г) изменения фактических объемов потребления в результате проведения в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 6.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие расчетные периоды;

д) перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением дифференцированных по времени суток (установленным периодам времени) цен (тарифов);

е) применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам;

ж) применения дифференцированных по месяцам календарного года нормативов потребления, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) перехода от применения порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению равномерно за все расчетные месяцы календарного года к применению порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на период, равный продолжительности отопительного периода.

Таким образом, ограничение роста платежей граждан не распространяется на случаи, когда рост платежей связан с применением при расчете платы повышающих коэффициентов в связи с отсутствием приборов учета, установка которых обязательна в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный рост платежей не связан с вопросами тарифного регулирования.

Кроме того, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации с 1 января 2017 года плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года. Для первоначального включения расходов в плату за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению и водоснабжению установлены в кВтч и куб.м. соответственно на кв.м. площади помещений, входящих в состав общего имущества. Далее указанная величина может быть пересмотрена по решению собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Начиная с 2017 года при утверждении и применении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не учитываются расходы граждан, связанные с оплатой коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды.

Вниманию граждан – потребителей коммунальных услуг.

В случае если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объёмах потребления рост платежа за коммунальные услуги превысит 0% с 1 января 2017 года и 3,9% с 1 июля 2017 года (что будет документально подтверждено платежными документами), а также по вопросам применения повышающих коэффициентов при расчете размера платы гражданам, расчета платы за жилое помещение, в том числе за коммунальную услугу, в целях содержания общего имущества, необходимо обращаться:

1) к исполнителю коммунальных услуг (в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающую организацию) за разъяснениями;

2) с соответствующим заявлением и приложением копий платежных документов (за анализируемый и базовый месяцы) в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (далее – ГЖИ), осуществляющий государственный жилищный надзор в области применения предельных индексов в муниципальных образованиях области (454091, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 43, руководитель – Гончарова Ирина Шавкатовна, телефон приемной (351) 727-78-88, официальный сайт: www.gzhi74.ru, адрес электронной почты: [email protected]).

Вне зависимости от величины изменения платежа за коммунальные услуги, при наличии законодательно установленных оснований, за начислением адресных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса РФ, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.

Информация об установленных тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы (услуги) и утвержденных нормативах потребления коммунальных услуг размещена на официальном сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области www.tarif74.ru в разделе «Тарифы потребителям».

http://www.tarif74.ru

Ключевые теги: коммунальные услуги, тарифы.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Поздравление от Управления культуры
» Новогодняя ночь — 2017 в Озёрске. Видео
» В Озёрске назначен главный по спорту. Видео
» Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб несовершеннолетний
» Прокуратурой приняты меры реагирования к нарушителям законодательства в сфере закупок
» Кыштым — центр индустриального туризма. ВИДЕО
» Печь и топливо
Обсуждаемые новости
» Они присягнули Родине
» Новогодняя ночь — 2017 в Озёрске. Видео
» На новогодние праздники в Озёрске мероприятия были на любой вкус
» «Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»
» Странный плов из Андижана
» Пьяному водителю за провоз полицейского на капоте грозит 5 лет
» С 2017 года увеличен взнос на капремонт в Челябинской области

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги