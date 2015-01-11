О тарифах на коммунальные услуги в I полугодии 2017 года

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.11.2016г. № 2464-р для населения Челябинской области с 1 января по 30 июня 2017 года не предусмотрено увеличение размера платы за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2016 года.

Тарифы на коммунальные услуги в 1 полугодии 2017 года утверждены на уровне действующих в декабре 2016 года.

Ежегодное увеличение платы граждан в соответствии с действующим законодательством произойдет с 1 июля и составит в среднем по Челябинской области не более 3,9%.

Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.04.2014г. № 400 (далее Основы), предусмотрено, что применение предельных индексов должно обеспечивать изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце текущего года долгосрочного периода по отношению к размеру вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в декабре предшествующего календарного года не более чем на установленную величину предельного индекса.

Предельные индексы применяются исходя из неизменности порядка оплаты коммунальных услуг, а также из принципа неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг.

Не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие:

а) изменения набора коммунальных услуг;

б) изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которое обусловлено изменением объема потребления коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета коммунальных услуг;

в) изменения объемов предоставления гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, и мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставляемой в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, законами Челябинской области или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за исключением мер дополнительной социальной поддержки за счет средств бюджета Челябинской области и бюджета муниципального образования, направленных на соблюдение установленных предельных индексов;

г) изменения фактических объемов потребления в результате проведения в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 6.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие расчетные периоды;

д) перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением дифференцированных по времени суток (установленным периодам времени) цен (тарифов);

е) применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам;

ж) применения дифференцированных по месяцам календарного года нормативов потребления, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) перехода от применения порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению равномерно за все расчетные месяцы календарного года к применению порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на период, равный продолжительности отопительного периода.

Таким образом, ограничение роста платежей граждан не распространяется на случаи, когда рост платежей связан с применением при расчете платы повышающих коэффициентов в связи с отсутствием приборов учета, установка которых обязательна в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный рост платежей не связан с вопросами тарифного регулирования.

Кроме того, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации с 1 января 2017 года плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года. Для первоначального включения расходов в плату за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению и водоснабжению установлены в кВтч и куб.м. соответственно на кв.м. площади помещений, входящих в состав общего имущества. Далее указанная величина может быть пересмотрена по решению собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Начиная с 2017 года при утверждении и применении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не учитываются расходы граждан, связанные с оплатой коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды.

Вниманию граждан – потребителей коммунальных услуг.

В случае если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объёмах потребления рост платежа за коммунальные услуги превысит 0% с 1 января 2017 года и 3,9% с 1 июля 2017 года (что будет документально подтверждено платежными документами), а также по вопросам применения повышающих коэффициентов при расчете размера платы гражданам, расчета платы за жилое помещение, в том числе за коммунальную услугу, в целях содержания общего имущества, необходимо обращаться:

1) к исполнителю коммунальных услуг (в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающую организацию) за разъяснениями;

2) с соответствующим заявлением и приложением копий платежных документов (за анализируемый и базовый месяцы) в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (далее – ГЖИ), осуществляющий государственный жилищный надзор в области применения предельных индексов в муниципальных образованиях области (454091, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 43, руководитель – Гончарова Ирина Шавкатовна, телефон приемной (351) 727-78-88, официальный сайт: www.gzhi74.ru, адрес электронной почты: [email protected] ).

Вне зависимости от величины изменения платежа за коммунальные услуги, при наличии законодательно установленных оснований, за начислением адресных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса РФ, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.

Информация об установленных тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы (услуги) и утвержденных нормативах потребления коммунальных услуг размещена на официальном сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области www.tarif74.ru в разделе «Тарифы потребителям».

http://www.tarif74.ru