Нырять или нет? Врачи рассказали, стоит ли уральцам купаться на Крещение

Медики рассказали челябинцам, стоит ли им купаться в проруби на Крещение – чтобы не погибнуть, нужно соблюсти ряд правил, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Купаться в проруби можно только абсолютно здоровым и подготовленным людям. Такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, различные формы аритмии, бронхиальная астма, бронхиты, псориаз, экзема, хронические заболевания мочеполовой сферы, – все это является абсолютными противопоказаниями к купанию», – заявил завотделением кардиологии № 1 Челябинской областной клинической больницы Сергей Черепенин.

По его словам, купание – это стресс для организма, поэтому нужно делать все очень внимательно. Во избежание негативных последствий – взять с собой теплую одежду, полотенце, горячий чай. Все время, которое человек может затратить на эту процедуру – от раздевания до одевания – не должно превышать 5-7 минут, а нахождение воде – 30 секунд. При таких условиях организм справится шоком. Сразу после погружения нужно вытереться, одеться и выпить зеленого чаю с медом. Категорически запрещается употреблять алкоголь. Еще можно намазаться жирным кремом.

По словам главного педиатра Челябинска Дании Васильковой, купаться в проруби детям младше 18 лет противопоказано, потому что у детей несовершенная система терморегуляции, незрелая нервная и сосудистая система, тонкая жировая прослойка. Единственное исключение, если ребенок – «моржует» и уже несколько лет закаляется. Беременным также не стоит купаться.

Добавим, что врачи не рекомендуют купаться людям, которые болеют гриппом или ОРВИ. Также не следует пить воду из купели, потому что это может спровоцировать кишечную инфекцию. «Отношение к погружению в ледяную воду один раз в год, как к закаливанию, ошибочно, потому что закаливание – длительный процесс», – добавила главный терапевт Челябинска Маргарита Палей.

Тем, кто впервые решился на зимнее крещенское купание, медики настоятельно советуют проконсультироваться с лечащим врачом.

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