Южноуральцы стали номинантами международной премии «Филантроп»

В IX международной премии «Филантроп» приняли участие 10 южноуральцев, которые стали номинантами премии, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области. По словам жюри, в работах южноуральцев отражена высокая сила духа, стремление к самовыражению в искусстве. Дипломы им вручены в трех творческих номинациях. Так, челябинцы Анна Бабанова, Евгения и Зинаида Чистяковы получили награды в номинации «Изобразительное искусство». Константин Чесноков из Катав-Ивановска, Олеся Журавлева, Игорь Копанцев, Наталья Рогозникова из Миасса – в номинации «Исполнительное искусство». Снежинцы получили дипломы за литературное творчество, на днях их поздравили с наградой в администрации города. Сертификаты участников и цветы номинантам вручали первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа Евгений Степанов и заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталья Гаришина. «Вручать награды такого высокого уровня горожанам всегда приятно. Своими творческими успехами они прославляют и родной Снежинск и Челябинскую область, доказывая, что творчество действительно не имеет преград. Всем номинантам мы желаем новых творческих успехов и достижений», – отметила начальник управления социальной защиты населения города Снежинска Ирина Мальцева. По словам организаторов премии, Всероссийского общества инвалидов России, основной целью мероприятия является содействие развитию процесса реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами искусства. Премия вручается один раз в два года по номинациям: «Исполнительское искусство», «Изобразительное искусство», «Литературное творчество». С 2000 года в конкурсе приняли участие более 9000 человек из 35 стран мира и всех регионов России.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcy-stali-nominantami-mezhdunarodnoy-premii-filantrop-36507