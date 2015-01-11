Губерния В день Крещения митрополит Никодим освятит воды озера Смолино В ночь с 18 на 19 января митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», который расположен в Ленинском районе города Челябинска на берегу озера Смолино (улица 5-я Электровозная, 5А), сообщает пресс-служба Челябинской епархии. Архиерейское богослужение начнется в полночь. После литургии, верующие выйдут из храма крестным ходом, и владыка Никодим освятит воды озера Смолино. Священники многих храмов Челябинской епархии после богослужений также совершат освящение воды в открытых водоемах. В частности, настоятель челябинского храма апостолов Петра и Павла (посёлок Сосновка, ул. Красных казаков, 20) иерей Сергий Зайцев совершит великое освящение воды в Шершневском водохранилище. Настоятель другого челябинского храма Всех святых иерей Александр Погудин освятит иордань в Шершневском водохранилище в районе пляжа «Каспийский берег». Чин освящения начнется 18 января ориентировочно в 19:30. Настоятель храма в честь равноапостольного Владимира Киевского протоиерей Владислав Василевский освятит крещенскую прорубь близ пляжа челябинского отеля «Смолинопарк». Здесь чин освящения начнется 19 января в 10:45. Будут освящены и воды Первого озера. Здесь, вблизи городского пляжа, иордань освятит клирик Свято-Васильевского храма города Челябинска иерей Вадим Никитин. Обряд состоится 18 января в 16:00. Для справки: 19 января 2017 года верующие отметят праздник Крещения Господня. Он входит в число двенадцати основных – двунадесятых – праздников Церкви. В этот день вспоминают, как Господь наш Иисус Христос, достигнув тридцати лет, принял крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан. Иначе этот праздник называют Святое Богоявление, поскольку в момент Крещения Иисуса Христа явилась Божественная Троица: Бог Отец, голос Которого («Сей Сын Мой возлюбленный…») слышал Иоанн Предтеча, Бог Сын в лице Христа Спасителя и Бог Дух Святой, который сошел на Иисуса Христа в виде голубя. В память об этом событии в храмах совершается великое освящение воды. В России это один из самых известных церковных праздников. По церковным правилам, чин малого освящения воды может совершаться в любой день, а вот чин великого освящения воды – только 18 и 19 января. Вода, освящённая в эти дни, обладает особой благодатной силой. Её называют агиасмой (великой святыней) и благоговейно хранят дома в течение всего года. Обычно верующие принимают её утром натощак с молитвой. Желание взять освящённой воды не должно помешать более существенным вещам. Главное в этот день – посетить богослужение, вспомнить о важности празднуемого евангельского события, поблагодарить Бога за Его милость к человеческому роду. В отношении к освящённой воде не должно быть ничего магического. Эта святыня может принести пользу лишь тем, кто искренне верит в Бога и старается жить благочестиво. Распространено заблуждение, будто купание в проруби на Крещение очищает от грехов. Это не так. В своих грехах человек кается на исповеди и, по милости Божией, получает прощение. А погружение в ледяную воду – всего лишь старинный народный обычай, который, в отличие от исповеди, совершенно не обязателен для православных христиан. Богослужения Крещенского Сочельника и Крещения Господня (18 и 19 января) пройдут в храмах Челябинской митрополии. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-den-kreshcheniya-mitropolit-nikodim-osvyatit-vody-ozera-smolino-36506 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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