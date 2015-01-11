Елка из Камерного театра отправится в приют для животных

По окончании Новогодней кампании, Камерный театр передаст праздничную ель питомцам приюта «Спаси меня». Таким образом, театр решил откликнуться на просьбу зоозащитников, которые собираются использовать хвойные деревья для обустройства вольеров, оборудования клеток и даже для питания животных, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области. «Мы давно сотрудничаем с Кареном Даллакяном, провели несколько совместных акций, и его предложение показалось вполне рациональным, – прокомментировал директор театра Илья Коломейский. – Наша елочка почти месяц радовала ребятишек и взрослых, и если честно – жаль ее выбрасывать. Если она принесет пользу братьям нашим меньшим – это будет замечательно. Мы ее подготовим – избавим из игрушек и мишуры, а затем повезем в приют». Четырехметровая сосна приехала из Шершневского лесхоза, в театре дерево установили 15 декабря. «Все это время деревце находилось в большой фляге с песком, его регулярно поливали, поэтому сосна еще как живая – зеленая, гибкие ветви, думаю, она еще долго может простоять», – рассказал главный инженер Михаил Быков. Небольшие деревца зоозащитники вкапывают в снег, имитируя хвойный лес, более крупные стволы идут на обшивку клеток, а ветки используются для отопления вольеров с животными. Также некоторые копытные не прочь полакомиться мягкими хвойными веточками.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/elka-iz-kamernogo-teatra-otpravitsya-v-priyut-dlya-zhivotnyh-36504