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Крещенская вода: мифы и реальность

На Руси завершаются Святки. Приближается праздник Крещения (Богоявления) Господня. И вновь в храмах Русской Православной Церкви будет чрезвычайно многолюдно. Издревле за Крещенской водой спешили даже те, кто был не слишком прилежным прихожанином. Такова уж природа человеческая…

Минувший ХХ век добавил в жизнь духовную свою мифологию, и многие наши современники не видят разницы между духовной традицией, продиктованной Священным Преданием, и мифами, изобретенными агентством «О.Б.С.» («Одна Бабка Сказала»).

Так, например, некоторые ошибочно считают, что вода, освященная в Крещенский сочельник (18 января) и вода, освященная в самый день Богоявления (19 января), — различны. Но на самом деле это заблуждение.

Дело в том, что чин Великого освящения воды совершается в Крещенский сочельник (18 января) после Божественной литургии и 19 января — в сам день Крещения Господня. Оба раза вода освящается ОДНИМ чином, поэтому нет никакой разницы в том, когда набирать воду — в Сочельник или в сам Праздник Крещения. В течение обоих дней в любом храме можно набрать крещенской воды.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы чин Великого освящения воды после Божественной литургии так же будет совершаться и 18 января, и 19 января.

Получить Крещенскую воду можно не только в эти дни, но и на протяжении нескольких дней. Нет никакого смысла устраивать давку (любимое развлечение советских времен). Нет никакого смысла набирать святую воду ведрами: вполне достаточно небольшой бутылочки, и православные знают, что «капля море освящает». Потому что особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды, в простую воду можно влить немного святой и получить нужный объем.

Придя домой, верующие с молитвой окропляют крещенской водой свои дома. Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина. Ее бережно хранят в святом углу, возле икон.

При этом надо понимать, что в Православии нет места магизму и «шаманству»: нелепо думать, что механически поставленная у икон свечка уже решит все наши проблемы, также как и святая вода автоматически исполнит наши желания подобно Золотой Рыбке.

Для православных важно в великий день Крещения Господня быть в храме на Богослужении, по возможности исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.

И не поддаваться на мифы вроде следующих.

Миф 1. Крещенскую воду стоит набирать только 18 и 19 января, так как именно в эти дни она обладает особой силой. При этом вода, освященная 19 января, более «сильная», чем освященная накануне.

Это суеверие основано на магизме, то есть вере в особое магическое (волшебное) действие крещенской воды. На самом же деле крещенская вода исполняется благодатью Божией по молитвам священнослужителей. При этом она не обладает какой-либо магической «силой», и количество благодати в ней не зависит от дня освящения. Подобное отношение к святой воде для христианина недопустимо.

Что касается целебной силы крещенской воды, то здесь тоже необходимо пояснение. Освященную воду не стоит воспринимать как некую таблетку или зелье, от одного глотка которого непременно произойдет чудо. Однако если употреблять эту воду с благоговением и искренней молитвой к Богу, то тогда, по воле Божией, возможно получить облегчение недуга или даже полное исцеление. По крайней мере, Церковь такие примеры знает.

Миф 2. С того, кто окунется в крещенскую воду, смываются все грехи.

В Церкви ничего не происходит автоматически. Очищение человека от страстей и грехов – это долгий путь личного, осознанного покаяния. Собственно, для этого в Церкви и существует конкретное таинство.

Более того, как таковое купание в проруби (иордани) не является церковным таинством или обрядом, это именно народная традиция празднования Крещения Господня. Крещенское купание не является обязательным и уж тем более не очищает от грехов автоматически.

Если же человек хочет благочестиво искупаться в крещенской проруби, то лучше всего окунуться три раза с головой, произнося при этом: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». Однако даже это не является строго установленным церковным обрядом.

Миф 3. Крещенская вода обладает целебными свойствами и долго хранится из-за того, что ее освящают серебряным крестом. Именно ионы серебра, которые попадают в воду, делают ее полезной для здоровья.

Этот миф развенчан уже довольно давно. Никакие ионы серебра на благодатные свойства освященной крещенской воды, конечно же, не влияют.

Во-первых, серебряные кресты используются священниками не везде и не так уж часто. В основном священнослужители освящают воду медными, золочеными, никелевыми и даже деревянными крестами.

Во-вторых, крест опускается в воду всего на несколько секунд, а если учесть площадь открытого водоема и его проточность, то говорить о воздействии каких-либо частиц не приходится.

Православная Церковь говорит о другом – вода в день Крещения Господня освящается благодатью Самого Господа Бога по молитвам священнослужителей, а для проявления ее целебных свойств необходима прежде всего искренняя вера человека.

Вот еще комментарии с сайта www.pravmir.ru

Обязательно ли купаться на Крещение?

Протоиерей Игорь Пчелинцев, пресс-секретарь Нижегородской епархии:

«В любом церковном празднике необходимо различать его смысл и сложившиеся вокруг него традиции. В празднике Крещения Господня главное – это Богоявление, это Крещение Христа Иоанном Предтечей, гласа Бога Отца с небес «Сей есть Сын мой возлюбленный» и Духа Святого, сходящего на Христа. Главное для христианина в этот день – это присутствие на церковной службе, исповедь и Причащение Святых Христовых Таин, причащение крещенской воды.

Сложившиеся традиции купания в холодных прорубях не имеют прямого отношения к самому Празднику Крещения Господня, не являются обязательными и, что особенно важно, не очищают человека от грехов, о чем, к сожалению, много говорится в СМИ.

К подобным традициям не нужно относиться как к магическим обрядам – праздник Крещения Господня празднуют православные и в жарких Африке, Америке, и в Австралии. Ведь и пальмовые ветви праздника входа Господня в Иерусалим были заменены вербами в России, а освящение виноградных лоз на Преображение Господне – благословением урожая яблок. Также и в день Крещения Господня будет освящены все воды независимо от их температуры».

Протоиерей Сергий Вогулкин, настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Всецарица» города Екатеринбурга, доктор медицинских наук, профессор:

«Наверное, следует начать не с купания в крещенские морозы, а с самого благодатного праздника Богоявления. Крещением Господа нашего Иисуса Христа освящается вся вода, во всех ее видах, ведь за две тысячи лет вода реки Иордан, коснувшаяся благословенного тела Христа, миллионы раз поднималась к небесам, плыла в облаках и вновь возвращалась каплями дождя на землю. В чем она — в деревьях, в озерах, реках, травах? Ее частички повсюду. И вот приближается праздник Богоявления, когда дарит нам Господь изобилие освященной воды. В каждом человеке пробуждается беспокойство: а как же я? Ведь это мой шанс очиститься! Не упустить бы его! И вот люди без раздумий, даже с каким-то отчаянием бросаются к проруби и, окунувшись, потом целый год рассказывают о своем «подвиге». Приобщились они благодати Господа нашего или потешили свою гордыню?

Православный человек идет спокойно от одного церковного праздника к другому, соблюдая посты, исповедуясь и причащаясь. И к Богоявлению он готовится неспешно, решая в кругу семьи, кто сподобится после исповеди и причастия по старинной русской традиции окунуться в иордань, а кто по малолетству или недомоганию омоет святой водой лицо, или обольется на святом источнике, или просто примет с молитвой святую воду как духовное лекарство. Нам, слава Богу, есть из чего выбирать, и не нужно рисковать бездумно, если человек ослаблен болезнью.

Иордань — это не Овчая купель (см. Ин. 5, 1-4), и приступать к ней нужно с осторожностью. Опытный батюшка благословит на купание далеко не всех. Он позаботится о выборе места, укреплении льда, сходнях, теплом месте для раздевания и одевания и присутствии кого-то из православных медицинских работников. Здесь и массовое крещение будет уместным и благодатным.

Другое дело — масса людей отчаянных, которые решили без благословения и просто элементарного раздумья искупаться «за компанию» в ледяной воде. Здесь речь идет не о силе духа, а о силе тела. Сильнейший спазм кожных сосудов в ответ на действие холодной воды приводит к тому, что масса крови устремляется во внутренние органы — сердце, легкие, головной мозг, желудок, печень, и для людей со слабым здоровьем это может плохо кончиться.

Особенно возрастает опасность для тех, кто готовился к «очищению» в проруби курением и алкоголем. Приток крови к легким только усилит хроническое воспаление бронхов, которое всегда сопровождает курение, может вызвать отек стенки бронхов и пневмонию. Длительный прием алкоголя или острое опьянение и в теплой воде постоянно приводят к несчастьям, что уж говорить о купании в проруби. Артериальные сосуды алкоголика или бытового пьяницы, даже если он сравнительно молод, не способны правильно реагировать на массивное холодовое воздействие, в этих случаях можно ожидать парадоксальных реакций вплоть до остановки сердца и дыхания. С такими дурными привычками и в таком состоянии лучше к проруби не подходить».

Александр Волынцев

Крещенская вода: мифы и реальность

Крещенская вода: мифы и реальность

Крещенская вода: мифы и реальность

Ключевые теги: Крещение Господне.

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