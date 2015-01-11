Состоялось заседание СПЭК: карантина нет

В настоящий момент ситуация, связанная с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, приобретает все большую актуальность как для Челябинской области в целом, так и для Озерского городского округа, в частности.

17 января под руководством заместителя главы администрации Олега Ланге состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК), в работе которой приняли участие представители федеральных учреждений здравоохранения (эпидемиологи, санитарные врачи и сотрудники медсанчасти), а также руководители Управления образования, Управления социальной защиты населения и Управления по физической культуре и спорту.

Согласно данным, предоставленным МРУ №71 ФМБА России, уровень заболеваемости в муниципалитете на 16 января 2017 года снизился по сравнению с предшествующим понедельником. При этом за неделю отметился рост в 1,7 раза среди школьников и уменьшение случаев заболеваемости на 22 процента - среди взрослых. Приостановлен учебный процесс в двух классах (СКОШ №29 и лицей №23).

Учитывая сложившуюся обстановку, СПЭК приняла решение ввести в Озерском городском округе комплекс ограничительных мероприятий, а именно:

1. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, воинских частей:

- принять меры по защите работающего персонала, военнослужащих от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта);

- проводить неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ;

- проводить текущую дезинфекцию в помещениях по режиму, эффективному в отношении респираторных вирусов;

- для защиты органов дыхания применять одноразовые маски;

- организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного режима, обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

2. Начальнику ФГБУЗ «ЦМСЧ № 71 ФМБА России» (Е.П.Фомину):

- задействовать планы мероприятий по предупреждению распространения гриппа в учреждениях здравоохранения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

- обеспечить регулярное пополнение неснижаемого запаса противовирусных препаратов для лечения заболевших гриппом, средств индивидуальной защиты и других материальных ресурсов;

- при регистрации тяжёлых случаев гриппа, осложненных случаев гриппа, групповой заболеваемости ОРВИ и гриппом (5 и более человек), а также случаев смерти больных гриппом информировать Межрегиональное управление № 71 ФМБА России незамедлительно;

- при регистрации групповой заболеваемости (5 и более человек) гриппом и ОРВИ в стационарах лечебно-профилактических организаций обеспечить введение ограничительных мероприятий сроком на 7 дней, а также забор и доставку материала от больных в вирусологическую лабораторию ФБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России;

- ввести масочный режим при посещении больных в стационаре ФГБУЗ «ЦМСЧ № 71 ФМБА России».

3. Исполняющей обязанности начальника Управления социальной защиты населения администрации (Л.В.Солодовниковой):

- ввести ограничительные мероприятия по гриппу в учреждениях системы социальной защиты населения, расположенных на территории Озерского городского округа, с 17.01.2017г. и впредь до особого распоряжения.

- проводить своевременное выявление и изоляцию больных гриппом и ОРВИ среди контингентов детского дома, дома-интерната для детей-инвалидов, дома-интерната для престарелых и инвалидов.

4. Начальнику Управления образования администрации (Л.В. Горбуновой):

- вводить карантинные мероприятия (закрытие) для класса, группы, параллели, смены либо учреждения в целом на срок не менее 7 дней при одновременном отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ более 20 % детей (с немедленным информированием МРУ № 71 ФМБА России);

- в общеобразовательных учреждениях организовать проведение обязательного осмотра детей («утреннего фильтра») перед началом занятий для выявления детей с признаками ОРВИ;

- в дошкольных образовательных учреждениях осмотры детей проводить 2 раза в день с обязательной термометрией и осмотром зева, обеспечить соблюдение дезинфекционного (по вирусу гриппа) и масочного режима со сменой маски каждые 3 – 4 часа работы, режима проветривания и обеззараживания воздуха;

- при выявлении детей и сотрудников с признаками ОРВИ в дошкольных и образовательных учреждениях обеспечить их немедленную изоляцию;

- с учетом ситуации в округе выносить на рассмотрение санитарно-противоэпидемической комиссии вопрос о приостановлении учебного процесса в общеобразовательных учреждениях в целом по муниципальному образованию – при заболевании более 20% школьников в большинстве (более 50%) образовательных организаций.

5. Начальнику Управления культуры администрации (Н.Г.Сальниковой), начальнику Управления по физической культуре и спорту администрации (А.А. Гаврилову):

- усилить дезинфекционный режим, режим проветривания и обеззараживания воздуха в помещениях;

- обеспечить поддержание надлежащего температурного режима помещений.

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