Житель Озерска, продавая свой автомобиль, лишился 75000 рублей

В озерскую полицию обратился местный житель, 1990 года рождения, с заявлением о совершении в отношении него мошенничества.

В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили, что потерпевший 15 января 2017 года в сети Интернет на сайте «Авито» разместил объявление о продаже своего автомобиля. Уже через час с ним связался якобы покупатель с предложением приобрести данный автомобиль, а также внести задаток в сумме 5000 рублей. Мошенник сообщил, что перевести деньги он сможет только на банковскую карту, так как в настоящий момент якобы находится в командировке.

Мужчина согласился, и под диктовку мошенника с помощью банкомата подключил карту к услуге «Интернет-банк», при этом привязал к своим счетам чужой номер сотового телефона. Впоследствии с одного из счетов потерпевшего мошенник похитил деньги в сумме 75000 рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данных преступлений. По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, призываем вас, быть предельно внимательными и бдительными при совершении каких-либо сделок купли-продажи через сеть интернет!

Ни в коем случае ни под каким-либо предлогом не сообщайте данные своих банковских карт, не привязывайте к своим счетам чужие абонентские номера сотовых телефонов!

Старший следователь следственного отдела

УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Елена Козулькова